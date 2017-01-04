دولت وارد حاشیه سازی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی عصر چهارشنبه در نهمین شورای اداری استان مازندران به میزبانی تنکابن گفت: دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که چه ازنظر مسائل داخلی و چه ازنظر خارجی در وضعیت مناسبی نبود.

محمود واعظی افزود: دولت بر اساس وعده‌هایی که داده بود با کمک تمامی نهادها و سازمان‌ها و رهبری مقام معظم رهبری آرامش و ثبات را در حوزه بین‌الملل و داخل کشور برقرار کرد.

وی اضافه کرد: در گام بعدی دولت سعی کرد بدون اینکه از سیاست‌های توسعه‌ای خود پا پس بگذارد و در مذاکرات خارجی انعطاف نشان دهد، ثبات اقتصادی را به وجود آورده و تورم را از ۴۰ درصد به کمتر از ۸ درصد رساند.

وزیر ارتباطات و فناوری ادامه داد: دولت بدون اینکه وارد حاشیه شود، سعی کردم کارهای توسعه‌ای را در جهت خدمات‌رسانی به مردم را دنبال کند.

واعظی اظهار داشت: با فضایی که در عرصهٔ خارجی توسط دولت به وجود آمد و موضع‌گیری‌هایی که در عرصه بین‌المللی داشتیم امروز شاهد هستیم که دیگر تحریم وجود ندارد.

وی گفت: در شرایط کنونی و با برداشتن تحریم‌ها می‌توانیم همانند گذشته گام‌های اقتصادی برداریم و در هیچ زمانی صادرات نفت به‌اندازه ۲ هزار ۹۰۰ بشکه نرسیده بود ...

واعظی بابیان اینکه ایران توانست ۲۰۰ فروند هواپیمای نو خریداری کند، تصریح کرد: این امر بیانگر کسب اعتبار دولت یازدهم است.

این مسئوول ادامه داد: امروز صادرات غیر نفتی ما بر نفت پیشی گرفته است و در سال ۹۵ وعده داده شده بود که سال رونق اقتصادی باشد که خوشبختانه شاخص ها در خدمات کشاورزی، صنعتی و ... مثبت است.

وی گفت: در تلاش هستیم در همه این شاخصها به نوعی اشتغالزایی ایجاد کنیم و اگر اشتغال ایجاد شود به همان میزان وضعیت معیشتی مردم مطلوب تر و آسیب های اجتماعی هم کاهش پیدا می کند.

وی بیان داشت: متأسفانه شاهد این هستیم که تریبون‌های رسمی و غیررسمی و رسانه‌های گوناگون در پی این هستند که با انعکاس مسائل غیر صحیح و نسبت دادن آن به دولت، فضا را عوض کنند.

واعظی تأکید کرد: باید همه مراقب باشیم که این رویکردها مردم را ناامید نکند زیرا بزرگ‌ترین سرمایه این دولت مردم هستند.

وزیر فناوری و اطلاعات ضمن قول پیگیری مشکلات مازندران در زمینه‌های آب شرب، برق، کمربندی، مسائل بهداشت و درمان و مصوبات رئیس‌جمهور گفت: بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان در استان مازندران برای زیرساخت‌های فناوری و مخابراتی سرمایه‌گذاری کردیم.

وی افزود: شبکه انتقال ۳۰ برابر، پهنای باند سه برابر و ۲۰۲۰ روستا در مازندران از اینترنت برخوردار شدند.

واعظی عنوان کرد: در مازندران ۵۸ شهر دارای نسل سوم تلفن همراه و ۳۰ شهر دارای نسل چهار تلفن همراه هستند و در دستور کار داریم که تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت متصل شوند و ۵۷۰ کیلومتر در بین شهر فیبر نوری می کشیم.