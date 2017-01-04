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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۱۵

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:

دولت وارد حاشیه سازی نشده است

دولت وارد حاشیه سازی نشده است

تنکابن - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت سعی کرد بدون اینکه وارد حاشیه شود کارهای توسعه‌ای را دنبال کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی عصر چهارشنبه در نهمین شورای اداری استان مازندران به میزبانی تنکابن گفت: دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که چه ازنظر مسائل داخلی و چه ازنظر خارجی در وضعیت مناسبی نبود.

محمود واعظی افزود: دولت بر اساس وعده‌هایی که داده بود با کمک تمامی نهادها و سازمان‌ها و رهبری مقام معظم رهبری آرامش و ثبات را در حوزه بین‌الملل و داخل کشور برقرار کرد.

وی اضافه کرد: در گام بعدی دولت سعی کرد بدون اینکه از سیاست‌های توسعه‌ای خود پا پس بگذارد و در مذاکرات خارجی انعطاف نشان دهد، ثبات اقتصادی را به وجود آورده و تورم را از ۴۰ درصد به کمتر از ۸ درصد رساند.

وزیر ارتباطات و فناوری ادامه داد: دولت بدون اینکه وارد حاشیه شود، سعی کردم کارهای توسعه‌ای را در جهت خدمات‌رسانی به مردم را دنبال کند.

واعظی اظهار داشت: با فضایی که در عرصهٔ خارجی توسط دولت به وجود آمد و موضع‌گیری‌هایی که در عرصه بین‌المللی داشتیم امروز شاهد هستیم که دیگر تحریم وجود ندارد.

وی گفت: در شرایط کنونی و با برداشتن تحریم‌ها می‌توانیم همانند گذشته گام‌های اقتصادی برداریم و در هیچ زمانی صادرات نفت به‌اندازه ۲ هزار ۹۰۰ بشکه نرسیده بود ...

واعظی بابیان اینکه ایران توانست ۲۰۰ فروند هواپیمای نو خریداری کند، تصریح کرد: این امر بیانگر کسب اعتبار دولت یازدهم است.

این مسئوول ادامه داد: امروز صادرات غیر نفتی ما بر  نفت پیشی گرفته است و در سال ۹۵ وعده داده شده بود که سال رونق اقتصادی باشد که خوشبختانه شاخص ها در خدمات کشاورزی، صنعتی و ... مثبت است.

وی گفت: در تلاش هستیم در  همه این شاخصها به نوعی اشتغالزایی ایجاد کنیم و اگر اشتغال ایجاد شود به همان میزان وضعیت معیشتی مردم مطلوب تر و آسیب های اجتماعی هم کاهش پیدا می کند.

وی بیان داشت: متأسفانه شاهد این هستیم که تریبون‌های رسمی و غیررسمی و رسانه‌های گوناگون در پی این هستند که با انعکاس مسائل غیر صحیح و نسبت دادن آن به دولت، فضا را عوض کنند.

واعظی تأکید کرد: باید همه مراقب باشیم که این رویکردها مردم را ناامید نکند زیرا بزرگ‌ترین سرمایه این دولت مردم هستند.

وزیر فناوری و اطلاعات ضمن قول پیگیری مشکلات مازندران در زمینه‌های آب شرب، برق، کمربندی، مسائل بهداشت و درمان و مصوبات رئیس‌جمهور گفت: بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان در استان مازندران برای زیرساخت‌های فناوری و مخابراتی سرمایه‌گذاری کردیم.

وی افزود: شبکه انتقال ۳۰ برابر، پهنای باند سه برابر و ۲۰۲۰ روستا در مازندران از اینترنت برخوردار شدند.

واعظی عنوان کرد: در مازندران ۵۸ شهر دارای نسل سوم  تلفن همراه و ۳۰ شهر دارای نسل چهار تلفن همراه هستند و در دستور کار داریم که تمامی روستاهای بالای ۲۰  خانوار به اینترنت متصل شوند و ۵۷۰ کیلومتر در بین شهر فیبر نوری می کشیم.

کد مطلب 3868990

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