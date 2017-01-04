دهمین شکست فصل تیم کریمه قم برابر سپهر الکتریک قزوین

روح الله شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم والیبال کریمه قم در دهمین بازی خود در لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور باز هم مغلوب شد و شروع خوب این تیم به کسب امتیاز کریمه از این بازی کمکی نکرد.

وی افزود: هفته دهم مسابقات والیبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز چهارشنبه با برگزاری چند بازی در شهرهای مختلف به انجام رسید که در یکی از بازی‌ها در قزوین، تیم کریمه قم مغلوب تیم سپهر الکتریک قزوین شد.

سرمربی تیم والیبال کریمه قم گفت: کریمه در حالی گام به این میدان گذاشت که در قعر جدول رده بندی حضور داشت و با توجه به نتایج خوب تیم سپهر الکتریک قزوین در این فصل از شانس چندانی برای برد برخوردار نبود با این حال نمایش کریمه در ست اول همه را غافلگیر کرد.

شفیعی بیان داشت: کریمه در ست اول در مصافی شانه به شانه با میزبان موفق شد ۲۵ بر ۲۳ حریف خود را شکست دهد و به خلق شگفتی در این میدان امیدوار شود. در ست دوم اما کریمه افت کرد و با اختلاف ۹ پوئن و با امتیاز ۲۵ بر ۱۳ کار را به سپهر الکتریک واگذار کرد.

وی عنوان کرد: در ست سوم کریمه باز هم نتوانست برنده بازی باشد و با وجود اینکه نمایش بهتری نسبت به ست دوم داشت با این حال ۲۵ بر ۲۰ بازنده شد و در ‌نهایت با شکست ۲۵ بر ۱۵ در ست چهارم در ‌نهایت ۳ بر یک بازنده میدان را ترک کرد.

سرمربی تیم والیبال کریمه قم تصریح کرد: کریمه در این مسابقه تمام انرژی خود را روی ست اول گذاشت و در ست‌های بعدی از تکرار بازی درخشان خود در ست آغازین با وجود تلاش فراوان و ستودنی ناتوان نشان داد و بدین ترتیب حالا نماینده قم با ۲ امتیاز از ۱۰ بازی در انتهای جدول ایستاده است اما این شرایط برای ما نگران کننده نیست.