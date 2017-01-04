بازدید معاونان وزیر راه از محل احداث پل ریلی مرزی آستارا- آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، جبار ذاکری معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های کشور، محمد مهدی مظفری سرپرست فرمانداری شهرستان مرزی آستارا، سرهنگ رسول عزیزی فرمانده انتظامی آستارا و هیئت همراه، عصر چهارشنبه از نوار مرزی، پل ریلی مشترک ۸۰ متری و سه دهنه مرزی و همچنین محل احداث پایانه بار راه آهن آستارای جمهوری اسلامی ایران بازدید کرده و در جریان روند اجرای این پروژه بین المللی قرار گرفتند.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در حاشیه این بازدید با بیان اینکه ۲.۵ کیلومتر در بخش آستارای جمهوری اسلامی ایران ریل گذاری می شود، اظهار کرد: پروژه خط آهن آستارا-آستارا در راستای توافقات مسئولان دو کشور ایران و آذربایجان مبنی بر اتصال خطوط ریلی و تکمیل دالان حمل و نقل شمال -جنوب به سرعت در حال انجام است

خیر الله خادمی با اشاره به اتمام بخش ریلی آستارای جمهوری آذربایجان افزود: بر اساس توافق حاصل شده بین ایران و جمهوری آذربایجان، احداث هشت کیلومتر عملیات ریلی تا پل مرزی مشترک در خاک کشور آذربایجان جزو تعهدات دولت آذربایجان است و احداث دو کیلومتر خط ریلی و نیز ایجاد پایانه بار در شهرستان مرزی بندر آستارا در تعهد دولت ایران قرار دارد که بر اساس زمانبندی همه موارد در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه تا پایان سال جاری این پروژه بین المللی به اتمام می رسد، گفت: امیدواریم پروژه خط ریلی قزوین به رشت در سال ۹۶ تکمیل شود تا با اتمام این پروژه و آغاز پروژه آستارا به رشت، خطوط ریلی ایران از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و از بندر آستارا به کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه و گرجستان متصل شود.

مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور احداث ترمینال بار در آستارای جمهوری اسلامی ایران را یادآور شد و اظهار کرد: بارهای ریلی جمهوری آذربایجان با تخلیه در بارانداز ریلی آستارای ایران از طریق جاده به خط ریلی که در حال احداث به رشت و قزوین است منقل و از آنجا به شبکه سراسری وصل می شود.

خادمی با تاکید بر اینکه راه آهن مرزی آستارا-آستارا نقش مهمی در توسعه روابط اقتصادی و گردشگری ایران با کشور دوست و همسایه جمهوری آذربایجان دارد، افزود: راه آهن بین المللی آستارا-آستارا در خدمت دوستی بین دو ملت ایران و آذربایجان است.

وی ادامه داد: در شهرستان مرزی بندر آستارا ترکیبی از راه آهن، بندر و حمل و نقل جاده‌ای را خواهیم داشت و این حمل و نقل ترکیبی، فرصتی برای انتقال کالا به جمهوری آذربایجان، روسیه و اروپا از طریق خلیج فارس می شود.

شهرستان مرزی بندر آستارا در شمال غربی استان گیلان و مجاورت جمهوری آذربایجان قرار دارد و خط مرزی آن توسط یک رودخانه محلی پر آب به نام آستارا چای تعیین می شود.

عکس: مهدی حسین نژادی