متخصصین پوست ایران فردا در تهران گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد هنجنی نایب رئیس انجمن متخصصین پوست ایران با بیان این مطلب که سعی کرده ایم کنگره امسال به بهترین نحو و بازدهی علمی برگزار شود، گفت: بدین منظور ۱۳ نفر از اساتید برجسته رشته پوست و رشته های مرتبط، از آمریکا، فرانسه، انگستان، ترکیه، سنگاپور، سوئد و...، حضور خواهند داشت.

وی از برگزاری جشنواره محققین جوان خبر داد و افزود: در این جشنواره ۴۵ نفر از متخصصین پوست جوان زیر ۴۰ سال و دستیاران شرکت کرده که ۸ نفر اول طی کنگره مقاله خود را ارائه خواهند داد و از بین آنها ۳ نفر برگزیده که به نفر اول یک بورس جهت طی نمودن یک دوره کوتاه مدت سه ماهه برنامه ریزی شده است.

به گفته هنجنی، در بعد از ظهر ها نیز کارگاه های عملی برگزار خواهد شد. همچنین یک پانل استتیک با همکاری ۵ تن از همکاران مجرب در این رشته برگزار خواهد شد.

وی افزود: در مراسمی ویژه در کنگره که با حضور دکتر ستاری و دکتر مخبر دزفولی و دکتر ملک زاده و دکتر زالی برگزار خواهد شد، از ۸ پیشکسوت رشته پوست و ۳ محقق جوان تقدیر خواهد شد. ضمنا معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به ۳ محقق جوان هر کدام مبلغ ۱۰ میلیون تومان «گرنت پژوهشی» خواهد داد. در حین کنگره از ۶ فعال انجمن در حیطه های صنفی و علمی نیز تقدیر خواهد شد.