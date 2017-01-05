۵۰۰ تن از محرومان گلپایگان به حرم مطهر رضوی مشرف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، مصطفی خاکسار قهرودی با بیان اینکه این افراد در قالب طرح مهر درخشان رضوی به حرم مطهر تشرف یافته‌اند، اظهار کرد: این تشرف با همکاری دفتر حجت الاسلام اسماعیلی، امام جمعه شهرستان گلپایگان انجام شده که طی آن اسکان و حمل و نقل به مشهد مقدس بر عهده دفتر امام جمعه و پذیرایی برای سه وعده شامل صبحانه، ناهار و شام، بهره‌مندی از وی‍ژه برنامه‌های‌ مذهبی در رواق دارالهدایه و یک وعده غذای متبرک در میهمانسرای حضرت، از جمله خدمات آستان قدس رضوی بوده است.

وی با تاکید بر این مطلب که آستان قدس رضوی در این طرح تنها پذیرای زائران در مشهد مقدس خواهد بود، اظهار کرد: بنای ما در حوزه تشرف زائران زیارت اولی‌ها بر این است که جدا از خیران عمل نکنیم، بنابراین اجرای طرح مهر درخشان رضوی حتما به کمک‌ها و مشارکت خیران نیازمند است. عمل جذب در استان‌های مبدا، هزینه حمل و نقل و اسکان در مشهد بر عهده خیران و دستگاه‌های اعزام کننده بوده و آستان قدس رضوی در بخش تغذیه، خدمات فرهنگی و بهداشتی مشارکت دارد.

خاکسار در پایان تسهیل شرایط تشرف زائران محروم و زیارت اولی را یکی از مهمترین اهداف «طرح مهر درخشان» معرفی و خاطرنشان کرد: تمام تلاش معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوی بر این است تا روزی فرا رسد که در ایران اسلامی دلداده و محبی به ساحت قدسی امام علی بن موسی الرضا(ع) نباشد که به دلیل مشکلات مالی و محرومیت از توفیق زیارت این امام رئوف محروم بماند.