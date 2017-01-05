۱۶ دی ۱۳۹۵، ۸:۰۹

مدرس دانشگاه:

فرزندان خود را به سبک اسلامی تربیت کنیم

قزوین- مدرس دانشگاه گفت: فرزندان خود را بر اساس آموزه های دینی، انسانیت و محبت تربیت کرده و آنها را با سبک زندگی اسلامی آشنا کنید تا آینده جامعه اسلامی تضمین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عزیزی چهارشنبه شب در همایش مهارت های اجتماعی والدین بافرزندان که با حضور خانواده ها در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در کنار کسب علم و دانش باید دانش آموزان را با مهارت های زندگی هم آشنا کنیم.

عزیزی بیان کرد: والدین باید توجه کنند و فرزندان خود را بر اساس آموزه های دینی، فرهنگ اصیل ایرانی که در گذشته حاکم بوده آشنا کنیم و آنها را با انسانیت، گذشت، محبت، اخلاق، معرفت و شخصیت مانوس کنیم.

مدرس دانشگاه یادآورشد: اگر آینده سازان کشور از انسانیت و محبت دور شوند باید شاهد حضور بیشتر والدین در سرای سالمندان باشیم و از عواطف خانوادگی دور شویم.

وی اضافه کرد: فرزندی که با محبت بزرگ شود هرگز به خانواده خیانت نمی کند و والدین را در دوران کهولت رها نخواهد کرد لذا از دوران کودکی باید انسانیت و محبت را در وجود کودکان نهادینه کنیم.

از سبک زندگی اسلامی فاصله گرفته ایم

عزیزی اظهارداشت: متاسفانه جامعه را به سمتی برده ایم که از سبک زندگی اسلامی فاصله گرفته ایم و همین موضوع آسیب های اجتماعی را بیشتر کرده و پیامدهای زیانباری برای آینده خواهد داشت.

وی گفت: باید تربیت در کنار اخلاق را جدی بگیریم و با نطارت بر رفتار فرزندانمان آینده پرباری را برای آنها تضمین کنیم.

 
 


 

