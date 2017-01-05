به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احد آزادیخواه شامگاه چهارشنبه در جمع مردم ملایر با اشاره به اینکه طی دیداری با وزیر بهداشت، مطالبات مردم ملایر در حوزه درمان پیگیری شد، افزود: ۶ مورد از مطالبات مردم ملایر در این دیدار مطرح و امروز تعدادی از این مطالبات به ثمر نشست.
وی با اشاره به ایجاد مرکز آنژیوگرافی در ملایر به عنوان یکی از مطالبات به ثمر نشسته، گفت: با موافقت وزیر بهداشت دانشکده پیراپزشکی در شهرستان ملایر احداث میشود.
نماینده دیگر مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه شهرستان ملایر در حوزه وقف گفت: در حال حاضر خیرین ملایری در بخش سلامت اقدامات ارزندهای انجام داده اند.
محمد کاظمی عنوان کرد: در دیداری با وزیر بهداشت نیازمندیهای شهرستان مطرح شد و وی با روی گشاده مشکلات و نیازهای ملایر را پیگیری کرد.
انجام کارهای بزرگ با دست خالی و روحیه جهادی
وی بااشاره به راه اندازی بخش CCU بیمارستان امام حسین(ع) ملایر توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد: وزیر بهداشت با دست خالی و روحیه جهادی کارهای بزرگی در کشور انجام داد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز با اشاره به اینکه تا قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت مشکلات بسیاری در کشور وجود داشت، اظهار داشت: با وجود کسب درجههای مختلف در حوزه بهداشت و درمان تا قبل از اجرای این طرح، مردم با مشکل در حوزه سلامت مواجه بودند.
حبیب الله موسوی بهار با بیان اینکه برخی شاخصها نیز وضعیت نامطلوبی داشت و از نظر ارتقای بهداشتی با بسیاری از کشورهای کم توسعه یافته برابری میکردیم، گفت: در این زمینه نیازمند انقلابی در حوزه بهداشت و درمان بودیم که با احرای طرح تحول نظام سلامت در کشور کارهای زیادی در حوزه بهداشت و درمان انجام شد.
۱۰ درصد مردم استان همدان حاشیه نشین هستند
وی بهسازی خانههای روستایی، توجه به مناطق حاشیهنشین، تعمیر و تجهیز مراکز درمانی و کاهش فرانشیز را از اقدامات طرح تحول نظام سلامت در استان همدان برشمرد و گفت: ۱۰ درصد مردم استان همدان حاشیه نشین هستند.
موسویبهار با بیان اینکه از آغاز اجرای این طرح در استان همدان ۶۰۰ هزار مورد بستری در اورژانسها صورت گرفته است، عنوانکرد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت ۱۰۰ هزار زایمان در استان انجام شده که ۵۴ هزار مورد آن زایمان طبیعی و رایگان بوده است.
وی به تحویل ۴۵ دستگاه آمبولانس از سوی وزارتخانه به استان اشاره کرد و با بیان اینکه آمبولانس ها بین مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان تقسیم شده است، گفت: در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت ۴۰۰ میلیارد تومان به استان همدان پرداخت شد که ۱۵۰ میلیارد تومان آن تجهیزات پزشکی و درمانی است.
وی در ادامه تجهیز دو بیمارستان بعثت همدان و بیمارستان امام حسین(ع) ملایر به دستگاه «ام آر آی» دولتی را از نتایج ارزشمند طرح تحول سلامت برشمرد و گفت: در سایر تجهیزات پزشکی مانند سونوگرافی، رادیوتراپی نیز بیمارستانها تجهیز شدهاند.
بخش آنژیوگرافی به زودی در شهرستان ملایر راه اندازی می شود
وی با بیان اینکه تمام بیمارستانهای استان به سی تی اسکنهای جدید مجهز میشوند گفت: بخش آنژیوگرافی به زودی در شهرستان ملایر راه اندازی می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه ۶ بیمارستان در استان همدان در حال ساخت است، گفت: در این زمینه ۷۰۰ تخت به مجموعه اضافه میشود.
سید حبیبالله موسویبهار در ادامه با اشاره به اینکه راهاندازی مرکز جامع سرطان در همدان نیازمند حمایت خیران حوزه سلامت و وزیر بهداشت است، اظهار داشت: با ایجاد این مرکز، تمام خدمات درمانی مورد نیاز بیماران سرطانی شامل شیمیدرمانی، رادیوتراپی، غربالگری و روشهای تشخیصی و آزمایشات به صورت دولتی ارائه میشود.
وی افزود: عملیات ساخت مرکز رادیوتراپی در مرکز آموزشی درمانی بعثت در حال انجام است اما به دلیل گستردگی کار، پروژه به صورت فازبندی اجرا میشود که در این خصوص، ایجاد مرکز رادیوتراپی در اولویت اجرا قرار دارد.
اختصاص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار به ساختمان مرکز جامع سرطان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان ا بیان اینکه ساختمان این پروژه در ۷ هزار مترمربع در حال ساخت است، افزود: برای ایجاد ساختمان مرکز جامع سرطان، ۱۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده که هزینه شده است.
وی عنوان کرد: بخش شیمیدرمانی کودکان و بزرگسالان مبتلا به سرطان به صورت کاملا دولتی در همدان در حال انجام است و خدمات مورد نیاز این نوع بیماران ارائه میشود.
موسویبهار افزود: مرکز رادیوتراپی به عنوان فاز نخست مرکز جامع سرطان در مساحت یک هزار مترمربع با اختصاص ۲ میلیارد تومان اعتبار ساخته شده که تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.
وی عنوان کرد: دو دستگاه رادیوتراپی با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان خریداری و وارد کشور شده که پس از نصب مرکز رادیوتراپی آماده خدماترسانی به بیماران است.
ایجاد سه مرکز سرطان در استان همدان پیشبینی شده است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه ایجاد سه مرکز سرطان در استان همدان پیشبینی شده است، گفت: ایجاد مرکز غربالگری سرطان در شهرستانهای کبودراهنگ و ملایر نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز با اشاره به خدمات دولت در بخشهای مختلف اظهار داشت: این دولت فرزند ارزشهاست و یکی از مصادیق آن نیز وجود وزیر بهداشت و درمان در بدنه این دولت است.
محمدابراهیم الهی تبار بابیان اینکه اجرای طرح تحول نظام سلامت نور امیدی در دل مردم ایجاد کرد، گفت: این اقدام ارمغان ارزشمندی برای مردم کشور بود که امروز اثرات آن را در بین جامعه و مردم مشهود است.
وی با بیان اینکه امیدواریم این اقدامات همچنان ادامه داشته باشد، به اقدامات صورت گرفته در حوزه بهداشت و درمان استان همدان و به خصوص شهرستان ملایر اشاره کرد و افزود: بخشی از این اقدامات با کمک خیرین صورت گرفته است.
نظر شما