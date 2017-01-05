اعتباراتی از محل سدها به حوزه های آبخیز اختصاص داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم ذوالفقاری شامگاه چهارشنبه در جلسه طرح مدیریت جامع حوزه های آبخیر کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: آبخیزداری در کردستان از ناحیه وزارت نیرو مظلوم واقع شده است.

وی با بیان اینکه میلیاردها تومان از سرمایه دولت در سه دهه ی اخیر در امرسدسازی در کردستان هزینه شده است، عنوان کرد: اگر آبخیزداری دراستان به طوری صحیح انجام شود طول عمر سد سفیدرود افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد:می طلبد وزارت نیرو اعتبارات خاصی در بحث سرشاخه های آبخیز در سراسرکشور به ویژه استانی هم چون کردستان که دارای پنج حوزه آبخیز است، درنظر بگیرد.

رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان با بیان اینکه اعتبارات استانی و ملی حوزه منابع طبیعی کردستان رقم قابل توجهی نیست، بیان کرد: پیشنهاد می کنم درخواست اختصاص اعتباراتی از محل سدها به حوزه های آبخیز را طی نامه ای به وزیرنیرو یا معاون اول رییس جمهور ارسال کنیم.

ذوالفقاری عنوان کرد: متاسفانه مراتع استان در اثر شخم بی رویه و غلط و تصرف در معرض خطر و نابودی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه خاک استان هم در بسیاری از مناطق در حال فرسایش است، ادامه داد: بهترین راه حل در راستای رفع مشکلات مذکور و همچنین ایجاد درآمد و اشتغالزایی توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار است.

وی با اشاره به اینکه هر هکتار باغ دیم ۶ تا ۷ میلیون تومان سود خالص در پی خواهدداشت، افزود: طی دو سال اخیر حدود هزارهکتار باغ دیم دراراضی شیبدار ومراتع ایجاد شده است.