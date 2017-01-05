مقدمات برگزاری جشنواره عکاسی خبری غرب کشور در کردستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی چهارشنبه شب در بازدید از نخستین نمایشگاه عکس خبری استان که در نگارخانه سوره سنندج برپا شده است، گفت: در بسیاری از موارد خبر برای اینکه پیام اصلی را بخوبی به مخاطبان منتقل کند، نیاز به عکس دارد.

وی اظهارداشت: زمانی که اخبار و گزارش هایی در مورد طبعیت و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی منتشر می شود باید در کنار مطالب ذکرو ارائه شده عکس هایی هم برای تاثیرگذاری بهتر و بیشتر قرارداده شود.

وی با اشاره به اینکه عکس ،اخبار را به ویژه در حوزه های اجتماعی و فرهنگی پویاتر می کند، عنوان کرد: عکاسان خبری با به نمایش گذاشتن تعدادی از آثار خود در این نمایشگاه به خوبی توانستند رویدادهای استان را درقالب تصاویر در معرض دید آحاد مردم قرار دهند.

استاندار کردستان در پاسخ به خواسته عکاسان خبری استان مبنی بر حمایت استانداری از برگزاری جنشواره عکاسی خبری غرب کشور در استان گفت: پیشنهاد خوبی است و می توان این جشنواره را هم در تقویم فرهنگی استان وارد کنیم.

زاهدی بر فراهم کردن مقدمات برگزاری جشنواره مذکور تاکید کرد وافزود: امیدواریم در سال آینده این جشنواره برگزار شود.

گفتنی است، در این نمایشگاه ۳۵ قطعه عکس از ۱۰ عکاس خبری استان با موضوعات مربوط به رویدادهای خبری سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و هنری، آیین های سنتی و مذهبی، محیط زیست و طبیعت، برداشت محصولات کشاورزی، بازماندگان حملات شیمیایی و قربانیان غیر نظامی مین در استان کردستان در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۲۰ به مدت هفت روز تا ۱۸ دی سال جاری آماده بازدید علاقه مندان است.