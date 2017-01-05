سهم گیلان در بودجه ۹۶ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان محمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه که شامگاه چهارشنبه برگزار شد با اشاره به اینکه بودجه سال جاری کل کشور یک میلیون و ۸۵ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: از این مبلع فقط ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدون درنظر گرفتن درآمدهای اختصاصی که حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده در اختیار دولت قرار دارد.

وی با بیان اینکه با توجه به این موضوع تقریبا ۲۱ درصد بودجه در نظر گرفته شده در اختیار دولت است، افزود: ۷۹ درصد در اختیار موسسات، شرکت ها و بانک ها قرار می گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان گفت: متاسفانه یکی از مهم ترین ضعف های اقتصاد کشور نسبت ۸۰ درصدی بودجه ای که صرف هزینه ها اعم از برق، آب، گاز، تلفن و ... شده به ۲۰ درصدی که قرار است صرف ساخت و ساز کشور شود، می باشد.

محمدی یکی از راهکارهای توسعه کشور را کاهش نسبت بودجه هزینه ای به عمرانی عنوان و خاطرنشان کرد: کاهش یک درصدی هرساله این نسبت می تواند نشان دهنده گام برداشتن کشور به سمت توسعه باشد.

وی به بودجه ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی استان ها از مجموع بودجه اشاره و تصریح کرد: این میزان معادل ۵.۶ درصد است و حدود ۹۵ درصد آن در سطح ملی توزیع و در اختیار وزارتخانه ها قرار می گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان با بیان اینکه برای اجرای پروژه های بزرگ در سطح استان تمامی مسئولان باید به دنبال جذب ۹۵ درصدی بودجه در اختیار وزارتخانه ها باشند، تأکید کرد: متاسفانه با ۵.۶ درصد بودجه ای که در اختیار استان ها قرار می گیرد نمی توان گام بزرگی برای ایجاد تغییر و تحول برداشت.

وی در ادامه میزان بودجه تخصیص یافته در سال های بین ۹۰ تا ۹۴اشاره کرد و افزود: براساس آمارهای موجود در این سال ها تلاش شده تا بودجه هزینه ای کاهش و بر بودجه عمرانی افزوده شود.

محمدی با اشاره به بهره مندی ۳.۷ درصدی از بودجه کشور در سال جاری برای استان گیلان، گفت: تلاش شده تا ساختار بودجه به نحوه ای طراحی شود که سهم استان از تملک و دارای نسبت به هزینه افزایش یابد.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات و تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف استان و خاطرنشان کرد: بعداز احیای سازمان حدود ۱۷ میلیارد تومان از پرداخت دیون بازنشستگان بر عهده این سازمان گذاشته شد که تاکنون همه معوقات بازنشستگان پرداخت شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان همچنین ادامه داد: سی میلیارد تومان از مصوبات سفر رئیس جمهور به صیادان پره نیز در دهه اول بهمن امسال پرداخت می شود.

وی با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه راه آهن قزوین- رشت ، اظهار کرد: اگر شش نقطه بحرانی راه آهن گیلان حل شود، با توجه به تأکیدات رئیس جمهور در آینده‌ای نزدیک شاهد بهره‌ برداری از این مسیر هستیم.

به گفته این ‌مسئول راه آهن در حال ساخت گیلان به دلیل اتصال شرق و غرب دنیا به هم متعلق به تمام دنیا است که دو رئیس جمهور ایران و روسیه نیز علاقه فراوانی به اتمام این پروژه دارند.

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه گیلان با بیان اینکه پروژه راه آهن استان از معدود پروژه های است که با مشکل مالی روبه رو نیست، یادآورشد: این پروژه از تخصیص صد درصدی برخوردار است.

محمدی با اشاره به پیشنهاد رقم ۶۲۴ میلیارد تومانی بودجه استان برای سال ۹۶، خاطرنشان کرد: این رقم در سال جاری ۵۴۲ میلیارد تومان بود وهمچنین بودجه هزینه ای استان نسبت به سال گذشته ۱۶.۲ درصد و بودجه عمرانی نیز حدود ۱۴درصد افزایش یافته است.