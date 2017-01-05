برگزاری نخستین کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در بخش خزل نهاوند

فرهاد جهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارگروه اشتغال، سرمایه گذاری و اقتصاد مقاومتی در شهرستان‌ها باهدف تسهیل در امور واحدهای تولیدی و مسائل پیرامونی آن‌ها برگزار می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه برای نخستین بار در سطح استان همدان بین مراکز بخش‌های استان بخش خزل نهاوند کارگروه فرعی اشتغال و سرمایه گزاری را تشکیل داده است.

بخشدار بخش خزل نهاوند بابیان اینکه در این کارگروه فرعی اعضای کارگروه اصلی شهرستان حضور دارند، گفت: از دیگر اعضای این گروه روسای بانک‌های شهرستان و شهر فیروزان و همچنین روسای ادارات اقتصادی شهرستان است.

جهانیان بابیان اینکه در این کارگروه مشاوران اقتصادی بخشداری که از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تولیدکنندگان بخش هستند حضور دارند، گفت: رفع مشکل پرداخت وام یک واحد تولیدی اولین دستاورد این کارگروه بود که با مساعدت صورت گرفته، درروند اعطای تسهیلات به وی تسریع شد.

وی با اشاره به اینکه این کارگروه هر ۴۵ روز یک‌بار برگزار می‌شود، گفت: این مهم در مراکز بخش‌های استان بی‌سابقه بوده است.

بخشدار بخش خزل نهاوند با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در راستای بردن امکانات و خدمات در مراکز بخش‌ها و روستا و مناطق محروم که از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: خوشبختانه طی یک سال گذشته علی‌رغم اینکه کارگروهی به این شکل در بخش وجود نداشته با پیگیری‌های فرماندار شهرستان و استاندار ۶ واحد تولیدی و صنعتی در بخش خزل راه‌اندازی و احیا شده‌اند.