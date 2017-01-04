  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱:۳۰

هفته بیستم لیگ برتر انگلیس؛

پیروزی تاتنهام مقابل چلسی/ باخت صدرنشین جزیره بعد ۱۳ برد متوالی

پیروزی تاتنهام مقابل چلسی/ باخت صدرنشین جزیره بعد ۱۳ برد متوالی

تیم فوتبال چلسی بعد از ۱۳ برد متوالی در لیگ برتر انگلیس، مقابل تاتنهام شکست خورد تا از دست یابی به یک رکورد تاریخی باز ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حساس ترین بازی هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر انگلیس را چهارشنبه شب تیم های تاتنهام و چلسی برگزار کردند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر شاگردان پوچتینو پایان یافت.

نیمه نخست این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود میزبان همراه شد. در این نیمه دله آلی در دقیقه ۴۵ برای تاتنهام گلزنی کرد. در نیمه دوم دله آلی در دقیقه ۵۴ با ضربه سر خود از زاویه نسبتا بسته دروازه چلسی را برای دومین بار گشود. تلاش شاگردان کونته برای بازگشت به بازی ثمری نداشت و چلسی در نهایت بازی را به میزبان خود باخت.

با این نتیجه تیم چلسی بعد از ۱۳ برد متوالی طعم باخت را چشید و نتوانست به رکورد تاریخی ۱۴ برد متوالی در لیگ برتر انگلیس برسد. شاگردان کونته با ۴۹ امتیاز همچنان صدرنشین هستند.

تیم تاتنهام نیز با این برد ۴۲ امتیازی شد و به رده سوم جدول صعود کرد.

کد مطلب 3869162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها