پیروزی تاتنهام مقابل چلسی/ باخت صدرنشین جزیره بعد ۱۳ برد متوالی

به گزارش خبرگزاری مهر، حساس ترین بازی هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر انگلیس را چهارشنبه شب تیم های تاتنهام و چلسی برگزار کردند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر شاگردان پوچتینو پایان یافت.

نیمه نخست این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود میزبان همراه شد. در این نیمه دله آلی در دقیقه ۴۵ برای تاتنهام گلزنی کرد. در نیمه دوم دله آلی در دقیقه ۵۴ با ضربه سر خود از زاویه نسبتا بسته دروازه چلسی را برای دومین بار گشود. تلاش شاگردان کونته برای بازگشت به بازی ثمری نداشت و چلسی در نهایت بازی را به میزبان خود باخت.

با این نتیجه تیم چلسی بعد از ۱۳ برد متوالی طعم باخت را چشید و نتوانست به رکورد تاریخی ۱۴ برد متوالی در لیگ برتر انگلیس برسد. شاگردان کونته با ۴۹ امتیاز همچنان صدرنشین هستند.

تیم تاتنهام نیز با این برد ۴۲ امتیازی شد و به رده سوم جدول صعود کرد.