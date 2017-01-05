«سونا» ریسک ابتلا به زوال عقل را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان در یک مطالعه ۲۰ ساله با ارزیابی ۲۰۰۰ مرد میانسال دریافتند مردانی که چهار تا هفت بار در هفته از سونا استفاده می کنند، نسبت به افرادی که یک بار در هفته حمام سونا می گیرند، ۶۶ درصد کمتر احتمال دارد به آلزایمر مبتلا شوند. این مطالعه نشان داد که هرچه میزان استفاده از سونا بیشتر شود، احتمال ابتلا به آلزایمر کاهش می یابد.

محققان در تحقیقات قبلی دریافته بودند که حمام سونای مکرر به طور قابل توجهی خطر ابتلا به مرگ ناگهانی قلبی، خطر مرگ ناشی از بیماری عروق کرونر و سایر حوادث قلبی و همچنین مرگ و میر کلی را کاهش می دهد.

محقق ارشد تحقیق، جری لاوکانن استاد دانشگاه فنلاند شرقی در این باره می گوید: «حمام سونا می تواند هم از قلب و هم از حافظه محافظت کند.»

با این حال، مشخص شده است که سلامت قلب و عروق بر مغز نیز تاثیر می گذارد. حس سلامتی و آرامشی که در طول سونا تجربه می شود، نیز می تواند نقش داشته باشد.

اثرات سونا در احتمال ابتلا به بیماری آلزایمر و دیگر اشکال زوال عقل در مطالعه ای با عنوان مطالعه عوامل خطر بیماری قلبی مورد بررسی قرار گرفت و بیش از ۲۰۰۰ مرد میانسال را که در بخش شرقی فنلاند زندگی می کردند ارززیابی کرد.

شرکت کنندگان مطالعه بر اساس تعداد دفعات استفاده از حمام سونا، به سه گروه تقسیم شدند: کسانی که یک بار در هفته حمام سونا می گرفتند، کسانی که دو تا سه بار در هفته حمام سونا می گرفتند و کسانی که چهار تا هفت بار در هفته حمام سونا می گرفتند.

این مطالعه نشان داد در میان کسانی که چهار تا هفت بار در هفته از سونا استفاده می کردند، خطر ابتلا به هر نوع زوال عقل، ۶۶ درصد و خطر ابتلا به بیماری آلزایمر، ۶۵ درصد کمتر از کسانی بود که فقط یک بار در هفته از سونا استفاده می کردند.