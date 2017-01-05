هیچ وقت برای ترک سیگار دیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته سارا نش، محقق موسسه ملی سرطان ایالات متحده، «حتی شرکت کنندگانی که سیگار کشیدن را تازه در سن ۶۰ سالگی خود ترک کردند، نسبت به کسانی که تا سن ۷۰ سالگی همچنان به سیگار کشیدن خود ادامه دادند، ۲۳ درصد کمتر دچار مرگ شدند.»

علاوه بر این، محققان دریافتند سنی که شما در آن شروع به سیگار کشیدن می کنید، می تواند بر طول عمرتان تاثیر گذارد.

نش گفت: «این مطالعه تایید می کند که سن شروع سیگار کشیدن و سن ترک سیگار، هر دو از اجزای کلیدی هستند و مدت زمان سیگار کشیدن به عنوان یک معیار پیش بینی کننده مرگ در افراد بالای ۷۰ سال در ایالات متحده است.»

او همچنین بر اهمیت انجام اقداماتی برای جلوگیری از شروع سیگار کشیدن و همچنین تشویق به ترک سیگار، برای تمام افراد سیگاری، تاکید کرد. تیم نش در طول دوره مطالعه شش ساله دریافتند افرادی که در سن ۷۰ سالگی یا بیشتر هنوز سیگار می کشیدند، در مقایسه با کسانی که هرگز سیگار نکشیده بودند، به احتمال زیاد سه برابر بیشتر در معرض مرگ قرار می گیرند.

نش در ادامه افزود: «علاوه بر این، در میان افراد سیگاری که در حال حاضر سیگار می کشند، سنی که در آن شروع به سیگار کشیدن کردند و هم چنین میزان سیگاری که در روز می کشند، با افزایش خطر مرگ ناشی از سیگار، مرتبط است.»

نش اضافه کرد: «صرف نظر از سن، همه افراد سیگاری از مزایای ترک سیگار بهره مند می شوند. با این حال، سیگار کشیدن در اوایل زندگی می تواند بر مرگ و میر حتی ۵۰ تا ۶۰ سال بعد نیز تاثیر گذارد. بنابراین، اهمیت زیادی دارد که برای جلوگیری از شروع سیگار کشیدن نوجوانان تلاش کنیم.»

برای این مطالعه، نش و همکارانش اطلاعات بیش از ۱۶۰ هزار زن و مرد ۷۰ ساله و مسن تر را که در یک مطالعه سلامت ملی جمع آوری شده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. شرکت کنندگان پرسشنامه در مورد عادات سیگار کشیدن خود را در سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ پاسخ داده بودند. مرگ و میر در میان شرکت کنندگان تا پایان سال ۲۰۱۱ دنبال شد.

علل مرگ از جمله سرطان ریه و سایر سرطان های مربوط به سیگار کشیدن (مانند مثانه، روده بزرگ، مری، سر و گردن، کلیه، کبد و معده) و مرگ ناشی از بیماری های قلبی، سکته مغزی، دیابت و بیماری های تنفسی مانند ذات الریه و آنفلوانزا نیز ارزیابی شدند. این پژوهشگران همچنین سن، جنسیت، سطح تحصیلات و مصرف الکل را در زمان سیگار کشیدن مورد بررسی قرار دادند.

در آغاز مطالعه، میانگین سن شرکت کنندگان ۷۵ سال بود. تقریبا ۵۶ درصد افراد قبلا سیگار می کشیدند و ۶ درصد افراد در همان زمان سیگاری بودند. در بیش از شش سال، نزدیک به ۱۶ درصد از شرکت کنندگان درگذشتند. در میان کسانی که فوت کردند، ۱۲ درصد هرگز سیگار نکشیده بودند. هرچه سن ترک سیگار بالاتر رود، احتمال خطر مرگ بیشتر می شود. در میان افرادی که در ۳۰ سالگی سیگار را ترک کرده بودند، ۱۶ درصد، آنهایی که در ۴۰ سالگی ترک کرده بودند، ۲۰ درصد، کسانی که در ۵۰ سالگی ترک کرده بودند ۲۴ درصد و کسانی که در ۶۰ سالگی ترک کرده بودند، ۲۸ درصد احتمال خطر مرگ افزایش می یابد.

این مطالعه روشن می سازد که اگر شما سیگار را ترک کنید، به سال های عمر زندگی خود اضافه کرده اید.