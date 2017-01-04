خرید پنج ناو جنگی توسط آلمان: اخطاری به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، روزنامه آلمانی «زوددویچه تسایتونگ» گزارش داد که دست کم پنج ناوچه کلاس براونشوایگ ظرف سالهای آینده به ناوگان نیروی دریایی آلمان خواهد پیوست؛‌ اقدامی که به منزله اخطاری به روسیه خواهد بود.

این روزنامه آلمانی به نقل از منابع پارلمانی اعلام کرد که پارلمان آلمان خرید پنج ناوچه کلاس براونشوایگ با ارزشی بالغ بر ۱.۵ میلیارد یورو را به تصویب رساند. گفتنی است که در حال حاضر نمایندگانی از «حزب راستگرای اتحادیه دموکرات مسیحی»، «حزب محافظه کار اتحادیه سوسیال مسیحی» و «حزب سوسیال دموکرات» ائتلاف حاکم بر آلمان را تشکیل می دهند.

روزنامه زوددویچه تسایتونگ به نقل از منابع موثق می نویسد: «برای مقابله با چالشهای جدید امنیتی در حوزه بالتیک، مدیترانه و کل جهان، ائتلافی متشکل از احزاب اتحادیه دموکرات مسیحی، اتحادیه سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات برای خرید پنج ناوچه جدید جهت پیوستن به ناوگان دریایی آلمان با ارزشی بالغ بر ۱.۵ میلیارد یورو برنامه ریزی می کنند».

پیش بینی می شود که دو ناوچه در سال ۲۰۱۹ به نیروی دریایی آلمان بپیوندند، در حالیکه سه ناوچه دیگر تا سال ۲۰۲۳ بخشی از ناوگان دریایی آلمان خواهند بود. شایان ذکر است در حال حاضر کشور آلمان دارای پنج ناوچه کلاس براونشوایگ «کی ۱۳۰» می باشد.

بنا بر گزارش این روزنامه آلمانی، این ناوچه ها عمدتاً در آبهای ساحلی از جمله در دریای بالتیک مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

در همین ارتباط، روزنامه زوددویچه تسایتونگ به این نکته نیز اشاره می کند که نوین سازی ناوگان دریایی آلمان- از جمله خرید پنج ناوچه کلاس براونشوایگ- به مثابه اخطاری است که برلین به مسکو مخابره می کند.

این در حالی است که اوایل هفته جاری، «نیکولای پانکوف» معاون وزیر دفاع روسیه گفت که مسکو یک پایگاه دریایی دائمی در شهر بندری «طرطوس» در کشور سوریه تأسیس خواهد کرد؛ بندری که از سال ۱۹۷۷ محل تعمیر، نگهداری و پشتیبانی از ناوگان دریایی روسیه است.

پانکوف همچنین گفت که وزارت دفاع روسیه در حال بررسی استقرار مجدد پایگاههای روسیه در کشورهای کوبا و ویتنام است. افزون بر این، رسانه ها از طرحهای روسیه برای بازگشت به یک پایگاه نیروی هوایی شوروی سابق در شهر «سیدی برانی» مصر خبر می دهند.