۱۶ دی ۱۳۹۵، ۳:۲۷

ویتالی چورکین:

سازمان ملل متحد به مذاکرات «آستانه» دعوت شد

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که این سازمان جهانی به مذاکراتی که در شهر «آستانه» و با حضور نمایندگانی از سوی دولت قانونی سوریه و گروههای معارض برگزار می شود، دعوت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «ویتالی چورکین» روز چهارشنبه خطاب به خبرنگاران اعلام کرد که سازمان ملل متحد به مذاکراتی که قرار است در شهر «آستانه» پایتخت قزاقستان و با حضور نمایندگانی از سوی دولت قانونی سوریه و گروههای معارض برگزار شود، دعوت شده است.

وی در ادامه با تأکید بر دعوت قطعی از سازمان ملل، خاطرنشان کرد که مطمئن نیست «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه برای شرکت در این مذاکرات به موقع به پایتخت قزاقستان وارد شود و گفت که «نمایندگان وی [میستورا] به طور حتم در این مذاکرات حضور خواهند داشت».

ویتالی چورکین در پاسخ به پرسشهایی در خصوص حضور نمایندگانی از سوی کشورهای ایران و عربستان سعودی در مذاکرات «آستانه» اظهار داشت: «به عقیده من، نقش بازیگران بین المللی همچون حضور یا عدم حضور آنان در این مذاکرات همچنان مبهم و نامعلوم است».

وی در ادامه افزود: «به طور حتم ما خواهان کمک و همکاری مثبت همگان برای تمهید و آماده سازی این مذاکرات هستیم». چورکین در ادامه اظهارات خود وضعیت سوریه را «بسیار شکننده و خطرناک» خواند.

این در حالی است که «فرحان حق» سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در یک نشست خبری خطاب به روزنامه نگاران اعلام کرد که هنوز جزئیاتی از امکان حضور نمایندگان سازمان ملل در مذاکرات آستانه در اختیار ندارد.

او گفت: «تا لحظه کنونی، من هیچگونه جزئیاتی پیرامون امکان حضور نمایندگان سازمان ملل در مذاکرات آستانه دریافت نکرده ام. البته در صورت دریافت دعوتنامه، ما با دفتر نماینده ویژه خود (در امور سوریه) در خصوص حضور در این مذاکرات هماهنگی لازم را بعمل می آوریم».

