دستگیری ۴ مظنون اصلی انفجار کلیسای قبطی ها در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت کشور مصر روز چهارشنبه از دستگیری فردی که از عناصر اصلی متهم به دست داشتن در انفجار کلیسای قبطی ها در قاهره است خبر داد.

وزارت کشور مصر در بیانیه ای اعلام کرد که یکی از متهمان متواری با نام «کرم احمد عبدالعال» را دستگیر کرده و متهم دیگر با نام «مهاب السید قاسم» همچنان متواری است.

این وزارتخانه همچنین افزود که نیروهای امنیتی سه فرد دیگر را که مظنون به عضویت در هسته تروریستی اجرای این حمله هستند و برای انجام دیگر عملیات های تروریستی در تاسیسات حیاتی و مهم مصر طرح ریزی می کرند بازداشت کرده اند.

بر اساس این بیانیه، از یکی از افراد مذکور سه بسته انفجاری، اسلحه و گلوله ضبط شده است و متهمان به منظور بازجویی به دادستانی ارجاع داده شده اند.

گفتنی است که روز ۲۱ آذرماه گذشته بر اثر انفجار تروریستی در منطقه العباسیه واقع در قاهره پایتخت مصر ده ها نفر کشته و زخمی شدند. «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر ضمن عرض تسلیت به دلیل وقوع این انفجار، ۳ روز عزای عمومی در کشور اعلام کرد.

رئیس جمهور مصر یک روز پس از این حادثه در جریان شرکت در مراسم تشییع قربانیان این حمله، هویت عامل اجرای آن را اعلام کرد.

«عبدالفتاح السیسی» اعلام کرد که عامل اجرای این اقدام تروریستی جوانی ۲۲ ساله با نام «شفیق محمود محمد مصطفی» بوده که کمربند انفجاری خود را منفجر کرده است و نیروهای امنیتی ۴ فرد مرتبط با این حمله را نیز دستگیر کرده اند و در جستجوی دو فرد متواری دیگر هستند.

در همین حال وزارت بهداشت مصر روز چهارشنبه (۱۵ دی ماه) در بیانیه ای از افزایش تعداد کشته شدگان این حادثه به ۲۸ نفر در پی مرگ یکی از زخمی ها که پیر زنی ۶۳ ساله بود خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد که ۱۱ نفر از زخمی های این انفجار همچنان در تعدادی از بیمارستان های قاهره مشغول مداوا هستند.

این حمله در ابتدا ۲۵ کشته و ۴۹ زخمی برجای گذاشته بود. گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجار انتحاری را برعهده گرفت.