نماینده ویژه چین با مقامات روس پیرامون بحران سوریه گفتگو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه اعلام کرد که پکن نماینده ویژه خود در امور سوریه را برای دیدار از چندین کشور از جمله روسیه و بحث و گفتگو پیرامون امکان حل و فصل بحران سوریه اعزام می کند.

«ژای ژیائویان» نماینده ویژه چین در امور سوریه از روز پنجم ژانویه از ژنو، اتحادیه اروپا و کشورهای ترکیه و روسیه دیدن خواهد کرد.

«گنگ شوآنگ» سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: «دولت سوریه و گروههای معارض سوری که به تازگی یک توافق آتش بس را امضاء کرده اند، تمایل خود را برای آغاز مذاکرات صلح اعلام کرده اند. این امر امکانی جدید برای حل و فصل سیاسی مناقشه سوریه فراهم می سازد».

گفتنی است که از تاریخ سی اُم سپتامبر آتش بسی تحت حمایت دولتهای روسیه و ترکیه در سوریه برقرار شده است.