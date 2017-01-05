محرومیت و محدودیت سرانه ها در فرامرزیه ملارد مشهود است

احمد امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به موقعیت خاص منطقه ای فرامرزیه و همجواری آن با شهر ملارد اظهار داشت:محدودیت سرانه ها در این منطقه، باعث بروز محرومیت های جدی برای این نقطه شده که لزوم چاره اندیشی و رفع کمبود امکانات در این حوزه به شدت احساس می شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد عنوان کرد:فقر در سرانه های آموزشی و ورزشی، فضای سبز و...از نمونه مواردی به شمار می رود که در صورت تأمین و تقویت آن، شکوفایی هر چه بیشتری را در ناحیه فرامرزیه شاهد خواهیم بود.

وی افزود: بافت اضافه شده به منطقه فرامرزیه، فاقد امکانات و زیرساخت های لازم بوده که همین موضوع بر عمق و شدت محرومیت ها افزوده است.

امینی گفت:محصور شدن فرامرزیه از محدوده شرقی و غربی از دیگر محدودیت هایی است که توسعه را در این منطقه دشوار ساخته و منطقه مذکور تنها از دو ضلع شمالی و جنوبی قادر به توسعه است.

وی افزود:تفکیک های غیر مجاز در برخی محدوده های شمالی فرامرزیه نیز باعث دشواری در توسعه اراضی منطقه ای شده و همین موانع، پیچیدگی هایی را به همراه دارد.

ئایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد یادآور شد: به واسطه رایزنی های انجام شده با دستگاه های مسئول همچون بنیاد مسکن استان تهران، امیدواری هایی نسبت به برون رفت از محدودیت های اشاره شده به دست آمده که با قطعیت توافقات، اطلاع رسانی هرچه بیشتری در این خصوص انجام می پذیرد.