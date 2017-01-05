برون سپاری امور در حوزه مدیریت شهری شهریار با جدیت پیگیری می شود

علی مهدور در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان لزوم توسعه و گسترش برون سپاریِ وظایف شهرداری ها به بخش خصوصی اظهار داشت:هرآنچه در این حوزه اقدامات بیشتری عملیاتی شود، پیشرفت، آبادانی و شکوفایی شهر نیز تقویت خواهد شد و با توجه به ضرورتی که در این خصوص احساس می شود، تلاش شده با لحاظ کردن ملاحظات و اولویت های موجود، نسبت به برون سپاری واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی اقدام لازم صورت پذیرد.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد:توسعه فضای سبز در منطقه یک، وائین و صدف از نمونه تمهیدات و اقدامات انجام شده به شمار می رود که با رویکرد سبک سازی و کاهش بار فعالیت های مدیریت شهری عملیاتی شده وامیدواریم درآینده نیز این روند و رویکرد در بخش های گوناگون استمرار یابد.

جلوگیری از افزایش نیروی انسانی در شهرداری شهریار

مهدور با اشاره به تبعات جذب نیروی انسانیِ فراتر از حد نیاز در شهرداری ها گفت: :یکی از ضروریاتی که به عنوان اولویتی ویژه از همان ابتدای کار مد نظر اعضای شورای اسلامی شهر شهریار قرار گرفت، مبتنی بر این امر بود تا به هیچ عنوان نسبت به جذب نیروهای جدید اقدام نشود، زیرا قائل به این واقعیت هستیم که چاق و فربه شدن بدنه شهرداری، باعث سنگین تر شدن هزینه کردهای مدیریت شهری خواهد شد و در همین راستا از سال ۹۲ تاکنون یک نیرو نیز در شهرداری جذب نشده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر شهریار یادآور شد:با بهبود سطح توانمندی نیروها، آموزش های اصولی و نظارت کارآمد، تلاش شده تا کمبودهای احتمالی در این عرصه مرتفع شود.