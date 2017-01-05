بیمه شدگان تامین اجتماعی در کف مستمری بگیران کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور اعتصامی در همایش سلسله نشست های کارگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی در کشورهای مختلف متفاوت است، اظهار داشت: در کشور ما یک جریان فکری آرمان خواه و متعالی وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی بازگشت به علم، اضافه کرد: در دولت کنونی خوشبختانه فضاها شفاف سازی شده است.

اعتصامی تصریح کرد: باید آموزش ببینیم تا اسراف و روابط نامشروع اقتصادی را کنار گذاریم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: اعتبارات سازمان تامین اجتماعی معادل یک سوم بودجه درآمدی کل کشور است و ماهانه این سازمان ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای ٣ میلیون مستمری بگیر پرداخت می کند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی باید اقتصاد مقاومتی را در سازمان خود اجرا کند، یادآور شد: ریال به ریال اموال بیمه شدگان باید محافظت شود.

اعتصامی با اشاره به اینکه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در کف مستمری بگیران کشور قرار دارند، اضافه کرد: کم برخوردارترین قشر جامعه صنف مستمری بگیران هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بحث تخصصی دانشگاهها در خصوص اقتصاد مقاومتی هنوز وارد سیستم سازمان تامین اجتماعی نشده است، یاد آور شد: باید نظام تحقیق و توسعه را تحویل دانشگاهها بدهیم.

وی گفت: فرهنگ سازی تولیدی و اسراف موضوع مصرف زدگی از دیگر راهکارهای درمان این بحث است که از زندگی و خانواده هایمان شروع می شود.

اعتصامی تصریح کرد: نظام جامع دانش مهارت، بهره وری در تولید و توجه به نخبگان و مولفه های سرمایه اجتماعی از موارد قابل توجه این بحث نیز است.

وی ادامه داد: هر چه کشور ما به سمت دولت الکترونیک حرکت کند، صرفه جویی و دقت در امور افزایش پیدا خواهد کرد.

اعتصامی با تاکید بر اینکه ارتباط بین دستگاه های اجرایی، باعث صرفه جویی در زمان و هزینه خواهد شد، اظهار داشت: باید تفکر در برنامه های اجرایی را افزایش دهیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی گفت: سمینارها در سازمان تامین اجتماعی حذف شده و جلسات در سیستم های ویدئو کنفرانس ها راه اندازی شده است،