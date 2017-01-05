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۱۶ دی ۱۳۹۵، ۷:۰۱

شرایط ثبت نام پزشکان تامین اجتماعی برای دریافت امضای دیجیتال

شرایط ثبت نام پزشکان تامین اجتماعی برای دریافت امضای دیجیتال

ثبت نام پزشکان سازمان تامین اجتماعی به منظور درخواست امضاء دیجیتال در سایت نظام پزشکی با فرایند جدید آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، با توجه به رویکرد جدید سازمان نظام پزشکی به منظور ایجاد سهولت در فرآیند ثبت نام پزشکان برای درخواست امضاء دیجیتال و نظر به اجرای پروژه حذف دفترچه در مراکز ملکی سازمان، ضرورت دارد در فاز نخست، پزشکان تمامی مراکز ملکی نسبت به دریافت امضاء دیجیتال اقدام کنند.

گفتنی است؛ تمامی پزشکان و درمانگران مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی باید به منظور ثبت نام و اخذ امضای دیجیتال باید حداکثر تا تاریخ ٢٣/ ١٠/ ٩٥ به سامانه Http://IRIMC.ORG مراجعه کنند.

کد مطلب 3869189

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