به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، شرکت آر بی سی کپیتال مارکتسکه صحیح‌ترین پیش‌بینی برای قیمت سنگ آهن در سه ماهه پایانی سال گذشته را داشت، انتظار دارد قیمت سنگ آهن پس از افزایش در سال ۲۰۱۶، امسال دچار عقب‌نشینی شود.

تحلیلگران آر بی سی کپیتال مارکتس در گزارشی اعلام کردند: قیمت سنگ آهن در سطح کنونی پایدار نیست و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷ عقب‌نشینی کند. این شرکت در زمینه پیش‌بینی صحیح قیمت‌ها از سوی بلومبرگ در رتبه اول قرار گرفته است.

سنگ آهن در سال ۲۰۱۶ به میزان ۸۱ درصد رشد قیمت داشت که بسیاری از سرمایه‌گذاران را غافلگیر کرد. این رشد قیمت مرهون تدابیر محرک مالی چین بود که به استمرار تولید فولاد کمک کرد و موجب شد تقاضا برای سنگ آهن حتی با وجود افزایش عرضه معدنی، بالا بماند.

آر بی سی کپیتال مارکتس به دلیل وجود نشانه‌های رونق بیشتر اقتصادهای جهان، در مورد دورنمای فلزات پایه که سال گذشته افزایش قیمت داشتند، دیدگاه مثبت‌تری دارد.

این شرکت اعلام کرد رشد قیمت فلزات پایه تحت تاثیر بهبود شاخص‌های اقتصادی و تقاضای فصلی قوی ممکن است در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ ادامه پیدا کند، با این همه انتظار می‌رود روند رشد قیمت محدود باشد.

طبق اعلام متال بولتن، سنگ‌ آهن با عیار ۶۲ درصد در بندر کینگدائو روز سه‌شنبه ۱.۲ درصد عقب‌نشینی کرد و در ۷۷.۹۱ دلار در هر تن ایستاد در حالیکه در ۱۲ دسامبر به رکورد ۸۳.۵۸ دلار در هر تن رسیده بود که بالاترین قیمت در دو سال گذشته بود.

نشانه‌های عرضه فراوان سنگ‌ آهن افزایش پیدا کرده است. طبق اعلام شرکت فناوری اطلاعات شانگهای استیل هوم، میزان سنگ آهن دپو شده در بنادر چین در هفته آخر سال گذشته ۲.۷ درصد رشد کرد و به ۱۱۳.۹۵ میلیون تن رسید. آمار برزیل هم نشان داد صادرات این کشور در سال ۲۰۱۶ به بالاترین رکورد همه زمان‌ها رسیده است.

بسیاری از بانک‌ها پس از رشد غیرمنتظره سنگ آهن در سال ۲۰۱۶، ضعیف شدن قیمت این کالا را پیش‌بینی کردند. مورگان استنلی سنگ آهن را در میان سه فلزی قرار داده که کمترین رشد قیمت را خواهند داشت و بانک بارکلیز پیش‌بینی کرده است قیمت سنگ آهن تا سه ماهه سوم سال جاری که رشد بازار املاک چین کند می‌شود، به پایین ۵۰ دلار در هر تن سقوط Fall خواهد کرد.