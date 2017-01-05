نیاز کشور به ۴۵ فروند بالگرد امدادی/مشکل بودجه داریم

دکتر سید امیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت پوشش امداد هوایی جمعیت هلال احمر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با توجه به تعدادبالگردهایی که در اختیار داریم، می توانیم ۸۰ درصد پوشش امدادهوایی در کشور داشته باشیم که لازم است نسبت به افزایش تعداد بالگردهای امدادی اقدام کنیم.

وی با اعلام این مطلب که جمعیت هلال احمر در تامین بودجه با کمبود اعتبار مواجه است، گفت: قرار است ظرف ۶ ماه آینده تعداد ۳ فروند بالگرد دیگر به ناوگان امداد هوایی جمعیت هلال احمر اضافه شود.

ضیایی ابراز امیدواری کرد با در اختیار قرار گرفتن ۳۰ فروند بالگرد امدادی، وضعیت پوشش امداد هوایی در کشور به شرایط مناسبی برسد.

رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: ظرفیت ۳۰ بالگرد برای امداد هوایی در سراسر کشور خوب است، اما برای پاسخگویی مطلوب در هنگام بروز حوادث و سوانح، نیاز داریم ۴۵ فروند بالگرد امدادی داشته باشیم.

ضیائی با تاکید بر اینکه جمعیت هلال احمر تنها مجموعه امدادی در کشور است که می تواند این خدمات را در بهترین وضعیت ارائه دهد، افزود: اگر قرار باشد از امداد و نجات حمایت نشود، نمی توان انتظار داشت که این خدمات به بهترین شکل ارائه شود.