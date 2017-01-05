به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار در جلسه بررسی پیشنهادهای معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی برای کاهش آلودگی هوا در تهران و کلانشهرهای ایران با اشاره به تناقض های موجود میان چشم انداز تعریف شده و اجرا در مباحث توسعه شهری ایران، گفت: توسعه کمی در شهر که زمانی به صورت سطح و زمانی به صورت ارتفاع خود را نشان می دهد، همچنین وابستگی اقتصادی شهر و شهرداری به فروش تراکم معنایی جز توسعه ناپایدار شهری ندارد.

وی با اشاره به حضور خود به عنوان نماینده مردم در شورای شهر سوم تهران، اظهار کرد: سیاست های توسعه شهر تهران به دلیل عدم همخوانی با سیاست های جهانی تعریف شده در خصوص توسعه پایدار شهر و طرح های شکوفایی شهری، مورد تایید شورای شهر هم نبود اما اجرا می شد.

توسعه شهری کلانشهرهای کشور خودرومحور بوده است

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در توسعه شهری کلانشهرهای کشور به ویژه تهران بر خلاف تعریف جهانی یعنی انسان محور بودن شهر شاهد خودرو محور بودن شهر هستیم، افزود: به همین دلیل حتی اجرای سیاست های نرم و تدریجی برای ضابطه مند کردن استفاده مردم از خودروهای شخصی، پذیرفته نمی شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری نقش و جایگاه شورای عالی شهرسازی و حضور و حق رای سازمان حفاظت محیط زیست در این شورا، خاطرنشان کرد: سازمان متبوعش از ارائه هر طرحی در شورای عالی شهرسازی که منجر به کاهش بار آلودگی، ترافیک و استفاده از خودرو شخصی و توسعه پایدار شهر شود، حمایت می کند.

تردد کامیونهای فرسوده در شهر از آثار انقطاع حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری

ابتکار با مرور بخشی از صحبت های معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خطای صورت گرفته در انقطاع حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری، گفت: یکی از آثار این انقطاع و تصمیم نادرست، تردد کامیون های فرسوده که بر اساس ضوابط اجازه تردد در جاده های بین شهری را ندارند، در شهرها است.

معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به تعهد ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، همچنین کمک های فنی و مالی جهانی تعریف شده در این خصوص داشت و اظهار کرد: توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه با تکیه بر توسعه خودروهای برقی و گازی، علاوه بر کاهش بار ترافیک و آلودگی هوا، می تواند منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شود و از این رو در این بخش می توان از کمک های جهانی نیز بهره گرفت.

سهم مهمی از الگوی نادرست مصرف انرژی مختص حوزه حمل و نقل و مصارف خانگی است

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سهم مهمی از الگوی نادرست مصرف انرژی در کشور به حوزه حمل و نقل و مصارف خانگی اختصاص دارد و از این رو اصلاح الگوهای این دو حوزه می تواند کمک بزرگی به بهینه سازی مصرف انرژی، جلوگیری از اتلاف منابع انرژی و ثروت کشور، کاهش آلودگی هوا و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای باشد.

ابتکار خاطرنشان کرد: ایجاد مکانسیم مشخص و مدون برای حمل و نقل مواد و پسماندهای شیمیایی و خطرناک، همچنین ایجاد امنیت برای تردد حیات وحش در جاده های کشور از دیگر مواردی است که باید در قالب همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.

توسعه حمل و نقل عمومی پیش زمینه محدودیت استفاده از خودروی شخصی

بنابراین گزارش، سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه توسعه حمل و نقل عمومی پیش زمینه ایجاد محدودیت برای استفاده از خودرو شخصی است، گفت: تا زمانی که حمل و نقل عمومی به ویژه خطوط اتوبوسرانی و مترو از کیفیت و کمیت قابل قبولی برخوردار نباشند، نمی توان مردم را به سمت استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی سوق داد.