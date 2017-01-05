به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، مهرداد تقی زاده در جلسه بررسی پیشنهادهای معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی برای کاهش آلودگی هوا در تهران و کلانشهرهای ایران که در سازمان حفاظت محیط زیست و با حضر رئیس این سازمان برگزار شد، گفت: متاسفانه گسترش نگرش غلط برای توسعه شهری توسط شهرداری ها در کشور منجر به نگرش غلط ترافیکی شده است به نحوی که نخستین ایده ای که برای رفع معضل ترافیک به ذهن متخصصان شهری در ایران می رسد، گسترش معابر همچون پل، بزرگراه و تونل، همچنین افزایش پارکینگ ها است در حالیکه توسعه ظرفیت معابر، راه حل چالش ترافیک نیست.

افزایش ظرفیت معابر رابطه مستقیم با افزایش ظرفیت تقاضا برای سفر با خودروی شخصی دارد

تقی زاده ضمن تاکید بر این موضوع که راهکار حل معضل ترافیک و آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش ظرفیت معابر برای خودروهای شخصی است، تصریح کرد: طی دو بار مطالعه بر روی ۸۵ شهر دنیا مشخص شد که افزایش ظرفیت معابر نه تنها در رابطه ای مستقیم با افزایش ظرفیت تقاضا برای سفر با خودروی شخصی قرار دارد، بلکه می تواند منجر به افزایش ظرفیت تقاضا برای سفر با خودروی شخصی به میزان چند برابر افزایش ظرفیت معابر منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز تمام کارشناسان توسعه شهری دنیا معتقد و متحد است هستند که توسعه ظرفیت معابر به ویژه در کلانشهرها ترافیک زا است و به همین دلیل شما می بینید در حالیکه تهران دارای ۵۰۰ کیلومتر بزرگراه است و همچنان خواستار افزایش این ظرفیت بزرگراهی هستیم، لندن تنها ۱۰۰ کیلومتر بزرگراه دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این موضوع که در تمام دنیا علاقه به بهره مندی از خودروی شخصی به دلایل متعدد از جمله صرفه جویی در هزینه و زمان، بیش از علاقه به بهره مندی از ظرفیت سیستم حمل و نقل عمومی است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل متخصصان جهانی، راهکارهای متعددی برای کاهش استفاده از خودرو شخصی یا به عبارت بهتر افزایش سخت گیری ها برای استفاده از خودرو شخصی مطرح می کنند.

تقی زاده با اشاره به یکی از ملاقات های خود با نماینده اتحادیه بین المللی حمل و نقل عمومی، گفت: در آن دیدار، این پرسش مطرح شد که استراتژی شما در کلانشهر تهران چیست؟ زیرا از یک سو برای توسعه حمل و نقل عمومی و از سوی دیگر برای توسعه حمل و نقل با خودرو شخصی گام بر می دارید و هزینه می کنید.

انتقاد از استراتژی ترافیکی در ایران

وی ادامه داد: این موضوع از آنجا مورد پرسش قرار گرفت که رویکرد جهانی کاهش ظرفیت معابر و افزایش سختی های حمل و نقل با خودرو شخصی به رغم علاقمندی مردم به آن است.

به گفته این مسئول، افزایش خطوط ویژه اتوبوس رانی، افزایش خودروهایی با ظرفیت جابه جایی تعداد افراد بیشتر در خطوط حمل و نقل عمومی، توسعه خطوط ویژه دوچرخه سواری برخی از راهکارهای مقابله با آلودگی هوا است.

تقی زاده با نقد انقطاع صورت گرفته در مدیریت حمل و نقل درون شهری و برون شهری، اظهار کرد: یکی از طرح های در دست بررسی، ایجاد خطوط اتوبوسرانی سریع بین تهران و کرج برای حمل و نقل مسافران و کاهش استفاده از خودرو شخصی و بار ترافیک و آلودگی است که تهران و کرج را درگیر کرده است.

تامین بودجه کاهش آلودگی هوا از طریق توقف پروژه های ترافیک زا

وی با بیان اینکه بودجه مورد نیاز برای کاهش آلودگی هوا در تهران می تواند از طریق توقف پروژه های ترافیک زا و تولید کننده آلودگی بیشتر هوا همچون تعریض، توسعه و احداث معابر بزرگراهی و غیر بزرگراهی تامین شود، گفت: حل معضل آلودگی هوا و ترافیک، راهی جز کنترل و کاهش میزان استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی ندارد و از این رو اولویت نخست برنامه های مقابله با آلودگی هوا باید توسعه کمی و کیفی حمل و نقل عمومی باشد.