  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۶ دی ۱۳۹۵، ۸:۴۶

مشاور وزیر جهاد کشاورزی:

روند کاهشی سطح زیر کشت گندم/نرخ خرید تضمینی نامناسب است

روند کاهشی سطح زیر کشت گندم/نرخ خرید تضمینی نامناسب است

بیرجند- مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم گفت: با توجه به کمبود منابع آبی تا سال ۱۴۰۴ سطح زیر کشت گندم کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اسفندیاری چهارشنبه شب در جلسه ارائه گزارش اجرای طرح افزایش ارتقای ضریب خوداتکایی گندم در بیرجند بیان کرد: برنامه های زیادی برای کاشت گندم تا افق ۱۴۰۴ دیده شده است.

وی با بیان اینکه سالانه قریب به ۷۳۳ میلیون تن گندم در دنیا تولید می‌شود٬ گفت: ۸۰ درصد از بازار صادرات گندم در دست شش کشور اعم از آمریکا٬ استرالیا و ایالات متحده است.

اسفندیاری با اشاره به کاهش منابع آبی در ایرانیان کرد: در سال۱۴۰۴ روند کاهش سطح زیر کشت گندم را خواهیم داشت.

محدودیت آبی مهم‌ترین چالش پیش روی تولید گندم

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم با اشاره به مشکلات پیش روی تولید گندم گفت: در حال حاضر محدودیت منابع آب مهم‌ترین چالش تولید گندم است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد از تولید گندم وابسته به آب است٬ اظهار کرد: کمبود دستگاه کمباین از دیگر مشکلات پیش روی تولید گندم در ایران است.

اسفندیاری عدم اعلام قیمت گندم٬ نرخ نامناسب خرید تضمیمی و سرمایه گذاری ناکافی را از دیگر مشکلات گندم کاران عنوان کرد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم ادامه داد: سهم کشاورزی در اشتغال و سرمایه گذاری پایین است و اگر با همین روند ادامه یاید٬ تاثیراتی منفی به دنبال خواهد داشت.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۹ رقم گندم آبی و هشت رقم گندم دیم در سطح کشوری کشت می‌شود.

اسفندیاری بیان کرد: در افق ۱۴۰۴ با روند کاهش سطح زیر کشت گندم به ۵۵۴ هزار تن بذر نیاز خواهیم داشت.

بیماری های گندم مورد غفلت قرار گرفته است

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم بیان کرد: عدم رسیدگی به پتانسیل های تولید گندم باعث می‌شود که به اهداف نهایی خود در تولید نرسیم.

وی ادامه داد: همچنین آفات گندم در مرحله بذر مورد غفلت واقع شده که باید مورد توجه قرار گیرد.

اسفندیاری تاکید کرد: باید در هنگام کاشت محصول گندم٬ بذر آن از هرگونه بیماری عاری باشد.

وی با اشاره به روش های مختلف آبیاری گندم بیان کرد: در شرایط کنونی بیش از ۱۷ هزار هکتار آبیاری تیپ داشته‌ایم.

خواستارمطالبه کشاورزان از مسئولان شد و افزود: باید با تلاش و همکاری٬ در راستا حل مشکلات تلاش کنیم.

اصراری به افزایش سطح زیر کشت گندم در خراسان جنوبی نداریم

اسفندیاری با اشاره به شرایط آب و هوایی خراسان جنوبی گفت: اصراری به افزایش سطح زیر کشت گندم در بیرجند نداریم.

وی ادامه داد: اگر میزان درجه حرارت نیم تا یک درجه از شاخص متوسط اضافه شود٬ ۱۴ درصد نیاز آبی گندم را اضافه می‌کند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم ادامه داد: با توجه به خشکسالی های چند ساله در خراسان جنوبی و کمبود منابع آبی٬ سطح زیر کشت گندم مانعی برای کاهش ندارد.

کد مطلب 3869217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها