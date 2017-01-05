روند کاهشی سطح زیر کشت گندم/نرخ خرید تضمینی نامناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اسفندیاری چهارشنبه شب در جلسه ارائه گزارش اجرای طرح افزایش ارتقای ضریب خوداتکایی گندم در بیرجند بیان کرد: برنامه های زیادی برای کاشت گندم تا افق ۱۴۰۴ دیده شده است.

وی با بیان اینکه سالانه قریب به ۷۳۳ میلیون تن گندم در دنیا تولید می‌شود٬ گفت: ۸۰ درصد از بازار صادرات گندم در دست شش کشور اعم از آمریکا٬ استرالیا و ایالات متحده است.

اسفندیاری با اشاره به کاهش منابع آبی در ایرانیان کرد: در سال۱۴۰۴ روند کاهش سطح زیر کشت گندم را خواهیم داشت.

محدودیت آبی مهم‌ترین چالش پیش روی تولید گندم

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم با اشاره به مشکلات پیش روی تولید گندم گفت: در حال حاضر محدودیت منابع آب مهم‌ترین چالش تولید گندم است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد از تولید گندم وابسته به آب است٬ اظهار کرد: کمبود دستگاه کمباین از دیگر مشکلات پیش روی تولید گندم در ایران است.

اسفندیاری عدم اعلام قیمت گندم٬ نرخ نامناسب خرید تضمیمی و سرمایه گذاری ناکافی را از دیگر مشکلات گندم کاران عنوان کرد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم ادامه داد: سهم کشاورزی در اشتغال و سرمایه گذاری پایین است و اگر با همین روند ادامه یاید٬ تاثیراتی منفی به دنبال خواهد داشت.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۹ رقم گندم آبی و هشت رقم گندم دیم در سطح کشوری کشت می‌شود.

اسفندیاری بیان کرد: در افق ۱۴۰۴ با روند کاهش سطح زیر کشت گندم به ۵۵۴ هزار تن بذر نیاز خواهیم داشت.

بیماری های گندم مورد غفلت قرار گرفته است

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم بیان کرد: عدم رسیدگی به پتانسیل های تولید گندم باعث می‌شود که به اهداف نهایی خود در تولید نرسیم.

وی ادامه داد: همچنین آفات گندم در مرحله بذر مورد غفلت واقع شده که باید مورد توجه قرار گیرد.

اسفندیاری تاکید کرد: باید در هنگام کاشت محصول گندم٬ بذر آن از هرگونه بیماری عاری باشد.

وی با اشاره به روش های مختلف آبیاری گندم بیان کرد: در شرایط کنونی بیش از ۱۷ هزار هکتار آبیاری تیپ داشته‌ایم.

خواستارمطالبه کشاورزان از مسئولان شد و افزود: باید با تلاش و همکاری٬ در راستا حل مشکلات تلاش کنیم.

اصراری به افزایش سطح زیر کشت گندم در خراسان جنوبی نداریم

اسفندیاری با اشاره به شرایط آب و هوایی خراسان جنوبی گفت: اصراری به افزایش سطح زیر کشت گندم در بیرجند نداریم.

وی ادامه داد: اگر میزان درجه حرارت نیم تا یک درجه از شاخص متوسط اضافه شود٬ ۱۴ درصد نیاز آبی گندم را اضافه می‌کند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم ادامه داد: با توجه به خشکسالی های چند ساله در خراسان جنوبی و کمبود منابع آبی٬ سطح زیر کشت گندم مانعی برای کاهش ندارد.