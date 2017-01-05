تولید ۴۰ هزار تن گوشت مرغ در لرستان/ ۸ هزار تن صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران درخصوص نقش وزارت جهاد کشاورزی درزمینه امنیت غذایی اظهار داشت: طی چند سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی در زمینه امنیت غذایی اقدامات ارزشمندی انجام داده و به تبع باید گفت در استان لرستان از نظر شاخصه های تولید، امنیت غذایی و به خصوص در زمینه بهره وری موفقیت های چشمگیری داشته ایم.

وی افزود: یکی از این زیر بخش ها حوزه دام و طیور و به خصوص پروتئین در لرستان بوده که در حال حاضر ۲۵۰ واحد مرغداری صنعتی گوشت در حال تولید هستند که به طور متوسط ۲.۵ میلیون قطعه جوجه ریزی و حدود پنج هزار تن تولید گوشت مرغ محصول این واحدهای تولیدی در یک دوره پرورش است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: این درحالیست که در ۹ ماه سال ۹۵ توانسته ایم بالغ بر ۴۰ هزارتن تولید گوشت مرغ داشته باشیم درحالی مصرف استان به طور تقریبی در ۹ ماه سالجاری ۳۲ هزار تن بوده یعنی حدود ۸ هزار تن مازاد تولید به استانهای همجوار صادر شده است.

بازدار درخصوص مکانیزه کردن واحدهای مرغداری در استان گفت: خوشبختانه در زمینه مکانیزه کردن واحدهای مرغداری در لرستان موفقیت هایی به دست آمده که توانسته ایم برای ۸۷ واحد مرغداری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان سرمایه در گردش برای واحدهایی که نیمه تکمیل بوده اند اختصاص دهیم و آنها را به تکمیل برسانیم.

وی افزود: در زمینه تولید گوشت مرغ به لحاظ کاهش سن و وزن کشتار که این در واقع به عنوان بهینه سازی تولید و کیفیت تولید در واحدگوشتی بوده می تواند ما را به نقطه ای برساند که هم تولید کننده در زمینه هزینه تولید کمتر آسیب پذیر باشندو هم مصرف کننده به گوشتی کیفی دست یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت : برنامه ما این بوده واحدهایی را ایجاد کنیم که هم تأمین کننده جوجه یک روزه و هم تأمین کننده مرغ گوشتی صنعتی باشند که در این راستا بخش خصوصی ورود کرده و برای بخش خصوصی ۱۵ میلیارد تومان برای تکمیل زنجیره های تولید مرغ گوشتی پرداخت کرده که با ایجاد و تکمیل زنجیره های تولیدی این واحدها بحث نوسانات و ناپایدار قیمت در بازار را کنترل خواهیم کرد.