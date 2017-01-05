عملیات ارتش سوریه ضد داعش در اطراف تدمر/ارتش ترکیه در شهر الباب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، منابع نظامی سوری اعلام کردند:ارتش سوریه مرکز تجمع تروریستهای داعش را در شرق ایستگاه چهارم در اطراف تدمر هدف قرار داد که بر اثر آن دو خودرو تکفیری ها منهدم شد.

جنگنده های سوری مناطق المحسه و البارده در صحرای تدمر غربی را هدف قرار دادند. همچنین مواضع داعش در روستاهای شنداخیه و مشیرفه نیز هدف قرار گرفت.

این درحالی است که برخی رسانه ها از تسلط گروه موسوم به ارتش آزاد که از حمایت ترکیه بهره می برد بر منطقه الشعاله در نزدیکی شهر الباب در حومه شمال شرقی حلب خبر دادند.

شبکه المیادین به ورود ارتش ترکیه و نیروهای موسوم به سپرفرات به برخی مناطق شهر الباب در حومه شمال شرقی حلب اشاره کرد.

از سوی دیگر اسپوتنیک از ورود نیروهای ارتش ترکیه به شهر الباب و درگیری با داعشی ها در این شهر خبر داد.

این رسانه روسی همچنین به نقل از یک منبع نظامی روس اخبار منتشر شده از سوی خبرگزاری آناتولی درباره ممانعت نیروهای حزب الله از ورود افسران روس به وادی بردی در حومه دمشق را تکذیب کرد.

اسپوتنیک به نقل از یک منبع میدانی حزب الله نیز گزارش داد که رزمندگان حزب الله در وادی بردی حضور ندارند و فقط نیروهای مسلح سوریه در این منطقه هستند.

از سوی دیگر شبکه المنار از وجود اختلافات میان گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه و تروریستهای جبهه النصره در وادی بردی در حومه دمشق درباره جنگ با ارتش سوریه خبر داد.

رسانه های سوری گزارش دادند: ساکنان کفر العوامید در منطقه وادی بردی در حومه دمشق پس از بیرون کردن تروریستهای النصره، پرچم های سوریه را بر بالای ساختمان های این شهرک برافراشته اند.