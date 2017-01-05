دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی در اصفهان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول محققیان شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: این دوره از نمایشگاه اصفهان هلث، با حضور ۱۴۵ مشارکت کننده از استانهای اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مازندران و نمایندگیهای فروش یا واردکنندگانی از کشورهای فرانسه، ایتالیا، سوئیس، آمریکا، آلمان، چین، تایوان و انگلیس برگزار می شود.
وی بیان داشت: بیش از ۱۷۰ نفر از مسئولان تجهیزات پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور همزمان با نمایشگاه پزشکی در اصفهان، دستاورد و فرصت بزرگی برای استان اصفهان ایجاد میکند که بدون شک نمایشگاه این دوره را با قوت به پیش خواهد برد.
مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی اصفهان تصریح کرد: در این دوره از نمایشگاه شرکتهای توانمند کشور در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی و دندانپزشکی، خدمات و تجهیزات توانبخشی، تجهیزات هتلینگ بیمارستانی، خدمات دارویی و داروسازی، سازمانها، بیمارستانها، آزمایشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی و نشریات تخصصی شرکت دارند.
وی اظهار داشت: هر چهار سالن مرکز نمایشگاه های استان به این نمایشگاه اختصاص یافته است که در مجموع ۹ هزار و ۲۰۰ مترمربع فضای غیرمفید نمایشگاهی و بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای مفید نمایشگاهی را شامل می شود.
محققیان ادامه داد: افزایش متراژ مفید نمایشگاه نسبت به دوره گذشته، حضور واردکنندگان و تولیدکنندگان شاخص تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی کشور، برگزاری بیست و چهارمین نشست مسئولین تجهیزات پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور همزمان با این نمایشگاه، حضور پر رنگ معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، حضور شرکتهای مهم و معتبر در زمینه تصویربرداری پزشکی و رونمایی از محصولات جدید به عنوان نقاط قوت این رویداد نام برد.
وی تأکید کرد: این نمایشگاه در ساعات بازدید ۱۵ تا ۲۱ تاریخ مذکور در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان دایر است و همچنین ساعت ۹ تا ۱۲ روز جمعه ۱۷ دی ماه به بازدید متخصصان اختصاص دارد.
