۲۸ میلیارد ریال صدقه در چهارمحال و بختیاری جمع آوری شد

علی ملک پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش موثر پرداخت صدقه در رفع مشکلات نیازمندان و محرومان جامعه، افزود: در حال حاضر در استان۱۲۸ هزار و ۲۱۴ عدد صندوق صدقه وجود دارد.

وی گفت: از تعداد کل صندوق های صدقه استان ۱۲۱هزار و۳۳۰ صندوق کوچک، دوهزار و ۷۴۱ عدد صندوق متوسط و چهار هزار و ۱۴۳ عدد نیز صندوق بزرگ بوده که جمع آوری صدقه در استان نیز به روش های سنتی، مکانیزه و الکترونیکی صورت می گیرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)چهارمحال و بختیاری با اشاره به نحوه و محل‌های هزینه کرد صدقات جمع‌آوری شده در استان، تصریح کرد: کمک‌های مردمی جمع‌آوری‌شده از این صندوق‌ها صرف تأمین مسکن، ازدواج فرزندان، تأمین جهیزیه، هزینه درمانی به‌ویژه بیماران صعب‌العلاج می‌شود و علاوه بر این ارتقاء وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان، طلاب و دانشجویان از دیگر مواردی است که در این حوزه مدنظر قرار دارد.