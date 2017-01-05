توسعه کشت گلخانه ای رونق تولید و اشتغال رادرروستاها ایجادخواهدکرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، استانداری زنجان؛ اسداله درویش امیری در نخستین کارگروه استانی آب و کشاورزی، با توجه به توافق مابین شرکت آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر تخصیص ۴۰ لیتر بر ثانیه آب به گلخانه‌های مدرن هر شهرستان، این اقدام را در روستاهای استان کارگشا دانست و اظهار داشت: توسعه کشت گلخانه‌ای در مناطق و به ویژه روستاهای استان، موجب رونق تولید و ایجاد اشتغال می شود.

وی از سازمان جهاد کشاورزی استان خواست تا با راه‌اندازی و توسعه این مراکز و تحویل آن به روستائیان، زمینه ایجاد علاقمندی در حوزه کشت گلخانه ای فراهم نموده و موجب ماندگاری ساکنین در مناطق روستایی شوند.

استاندار زنجان با تاکید بر ضرورت توسعه کشت گلخانه ای بویژه در مناطق روستایی که ساکنین آن در زمان بین دو کشت، فعالیت اقتصادی ندارند، تاکید نمود و گفت: این اقدام موجب رونق تولید و اشتغال را در روستاها خواهد شد.

درویش امیری با اشاره به اینکه امروزه دنیا به سمت توسعه کشت گلخانه ای مدرن گام برداشته است، یادآور شد: با این وجود نباید از توسعه گلخانه‌های سنتی و مشاغل روستایی در این حوزه که با هزینه اندکی امکان‌پذیر است، غفلت نمود.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه شرکت آب منطقه ای اجرای شبکه آبیاری اصلی سد کینه ورس را در اولویت قرار دهد، افزود: چاههای موجود در داخل شبکه کینه ورس به شبکه آبیاری فرعی متصل و با تکمیل شبکه آبیاری چاه هر بخش از شبکه به مالکین آنان تحویل گردد.

در این جلسه حسین جعفری رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان در بیان اهمیت توسعه کشت گلخانه ای بعنوان یکی از دو اولویت اصلی سازمان جهاد کشاورزی در استان زنجان و نیز ایجاد سالانه ۲۵۰۰ هکتار گلخانه جدید در کشور را از مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و خاطرنشان کرد: تعهد استان در این طرح ۱۰ هکتار در سال۹۵ و تا ۳۰هکتار در سال ۹۹ است که مجموع تعهد برنامه ششم استان را به ۱۰۰ هکتار می رساند.

همچنین در این جلسه شرکت آب منطقه ای استان زنجان به منظور توسعه کشت گلخانه ای جهت اختصاص ۴هکتار زمین از پایاب سد میرزاخانلو در منطقه طارم با یک میلیون مترمکعب آب و ۱.۵ میلیون مترمکعب آب در منطقه فیله خاصه زنجان اعلام آمادگی کرد.