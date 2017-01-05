شکست فوتسال ارژن مقابل تیم رده اولی/ مصاف بانوان قشقایی با خیبر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال ارژن شیراز در هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور امروز چهارشنبه به مصاف گیتی پسند اصفهان تیم رده اولی لیگ رفت که در پایان بازی را به حریف خود واگذار کرد.

این بازی که بدون حضور تماشاچیان برگزار شد با نتیجه ۶ بر ۳ به سود تیم اصفهانی به پایان رسید تا این تیم با ۴۱ امتیاز قدرتمندانه بر صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال کشور تکیه بزند.

اما ارژنی ها نیز که هشتمین شکست را در لیگ امسال تجربه کردند با ۲۰ امتیاز رده دهم این رقابت ها را در اختیار دارد.

قشقایی شیراز با خیبر خرم آباد رو در رو می شود

در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان کشور قشقایی شیراز به مصاف خیبر خرم آباد می رود.

هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان کشور روز جمعه ۱۷ دی ماه در شهرهای مختلف کشور برگزار می شود و تیم قشقایی شیراز که به عنوان نماینده استان فارس در این رقابت ها حضور دارد رو در روی خیبر خرم آباد قرار می گیرد.

این دو تیم در حالی هفته دوم دور برگشت مسابقات لیگ برتر مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند که دور برگشت این مسابقات را با شکست آغاز کردند.

در سایر بازی های هفته سیزدهم شهرداری سیرجان و پالایش گاز ایلام روز پنجشنبه به مصاف یکدیگر می روند و ذوب‌آهن اصفهان با آینده‌سازان میهن نجف‌آباد و استقلال خوزستان و شهرداری بم نیز دیدارهایی باقیمانده این هفته است که روز جمعه برگزار می شود.