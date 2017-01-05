مؤسسات قرآنی باید کار تخصصی را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر ،حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی صبح روز پنجشنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره اتحادیه موسسات قرآنی شرقی با اشاره به اهمیت ورود متخصصان در بحث آموزش و ترویج کلام الله حق افزود: باید با همت اساتید قرآنی در راستای پیشرفت فعالیت های قرآنی با اتحاد و انسجام متولیان امر گام برداشته شود.

دکتر حسینی افزود: لزوم فعالیت کار تخصصی قرآنی تقسیم کار است که باید با اتحاد و همدلی دستگاه های مرتبط در استان کار تخصصی شکل گیرد.

وی افزود: فعالیت‌های قرآنی در سطح وسیع باید با مشارکت و برون سپاری دستگاههای دولتی صورت گرفته و توسط موسسات قرآنی فعال و دارای امکانات اجرایی شود.

حسینی با مهم برشمردن فعالیتهای قرآنی افزود: تنها راه موثر بودن کار مردمی است و اگر مردم را دخیل در امور فرهنگی و قرآنی کنیم خواهیم توانست فعالیت‌های مثمر ثمر و قابل قبول در گستره وسیع را سر و سامان دهیم.

وی افزود: به صورت متناوب بحث ارزیابی فعالیت‌های موسسات قرآنی در راس امور مدیران تبلیغات اسلامی استان قرار داد و شالوده این اداره کل چیزی جز ارائه امور به خود مردم نیست.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش نظارتی دستگاه‌های حاکمیتی افزود: تنها کار سازمان تبلیغات اسلامی نظارت و هدایت فعالیت های فرهنگی و قرآنی است.