به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار مهدی معصوم‌بیگی در نشست مشترک با هیئت بازرسی اعزامی از وزارت کشور پیرامون صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی، با یاد آوری اینکه حقوق شهروندی بسیار پیش از مطرح شدن آن در جوامع غربی با عنوان "حق‌الناس" در جوامع اسلامی وجود داشته است، اظهار کرد: این مسئله در جامعه ما یک سنت دیرینه است و به دلیل عقبه دینی آن از اهمیت ویژه‌ای نیز برخوردار بوده و هست.

وی با تاکید بر اینکه رعایت حقوق شهروندی به نفع همگان بوده و همه از آثار آن بهره‌مند می‌شوند، گفت: بزرگترین افتخار نیروی انتظامی نیز دفاع از حقوق مردم است و در واقع فلسفه وجودی و موجودیت پلیس نیز بر همین اساس استوار است که از حقوق مردم دفاع کند.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا در ادامه با بیان این مطلب که نیروی انتظامی همواره از حضور مراجع قانونی نظارتی در مجموعه خود استقبال می کند، تصریح کرد: عملکرد نیروی انتظامی همواره در معرض دید عموم قرار دارد و ما همواره از نظرات مردم برای بهبود روند امور بهره می‌بریم.

این مسئول انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه‌های خود نظارتی پلیس در راستای رعایت حقوق شهروندی اشاره و بیان کرد : سامانه ۱۹۷ که برای دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادهای شهروندان در مورد عملکرد پلیس ایجاد شده است، هنگامی مورد بهره برداری قرار گرفت که هنوز بحث حقوق شهروندی چندان در جامعه مطرح نبود.

وی افزود: سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نیز در همین راستا پایه‌گذاری شد که سرعت خدمت‌رسانی به شهروندان را به نحو چشمگیری افزایش داد و همین عنصر، خود یکی از بخش‌های مهم رعایت حقوق شهروندی به شمار می‌رود.

سردار معصوم‌بیگی اجرای طرح مدیریت کیفی نیروی انتظامی(مکنا) را از دیگر اقدامات پلیس در راستای رعایت حقوق شهروندی دانست و گفت: خوشایندسازی محیط کلانتری‌ها، اصلاح فرایندها و تسریع خدمت‌رسانی به شهروندان از جمله موارد مورد توجه این طرح بوده است که به روشنی در راستای احقاق حقوق شهروندی است.

وی خاطرنشان کرد: نصب تابلوهای فرایند رسیدگی به پرونده‌ها، اولویت‌های ماموریتی ناجا و طرح تکریم ارباب رجوع در کلانتری‌ها نیز از دیگر اقدامات پلیس پیشگیری برای آگاهی شهروندان و همچنین کارکنان ناجا از حقوق و وظایف خود است.

این مقام ارشد پلیس پیشگیری در ادامه به اقدامات پلیس برای اصلاح فیزیکی و بهینه‌سازی تحت نظرگاه‌ها و همچنین نصب دوربین مدار بسته در محیط عمومی کلانتری برای رصد کردن روش برخورد کارکنان با مراجعه‌کنندگان به کلانتری‌ها اشاره کرد و این موضوع از دغدغه‌های اصلی پلیس پیشگیری در حوزه حقوق شهروندی دانست.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ رعایت حقوق شهروندی عمیقا در میان فرماندهان نیروی انتظامی جا باز کرده و تبدیل به باور قلبی آنها شده است، اظهار کرد: چنین باوری از هر قانون و دستوری راه‌گشاتر است.

این مقام ارشد انتظامی افزود: نمونه روشن این باور قلبی در میان فرماندهان سختگیری و جدیت آنان در امور مربوط رعایت حقوق شهروندان است به طوری که در بسیاری موارد نیروی انتظامی با وجود برائت کارکنان خود در دادگاه‌ها، اقدام به اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌تری نسبت به ‌آنها کرده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه حقوق شهروندی را نباید بحثی تک‌سویه دانست و بررسی آن در ارتباط متقابل با حقوق پلیس ضروری است، تصریح کرد: نباید در بحث رعایت حقوق شهروندی دچار افراط و تفریط شد، به طوری که به اقتدار پلیس خدشه وارد شود چراکه پلیس بدون اقتدار نمی‌تواند به خوبی انجام وظیفه و به مردم خدمت کند و همین مطلب نیز از سویی دیگر تضییع حقوق شهروندی به شمار می‌رود.

سردار معصوم بیگی خاطرنشان کرد: هنگامی که بحث حقوق شهروندی به میان می‌آید، شایسته است که مقدورات و محدودیت‌های پلیس نیز در نظر گرفته شود و توجه داشت که نیروی انتظامی با همه محدودیت‌های خود در حال انجام وظیفه و ارائه خدمت به مردم است.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا در پایان سخنان خود به انتظارات پلیس از دیگر بخش‌ها برای همکاری در رعایت هرچه بهتر حقوق شهروندی پرداخت که تامین اعتبارات بیشتر برای اصلاح تحت‌نظرگاه‌ها و نصب دوربین در کلانتری‌ها، در اختیار گذاشتن امکانات برای توسعه واحدهای انتظامی و نیروی انسانی در مناطق مسکونی تازه تاسیس و حاشیه‌ای و همکاری برای آموزش بیشتر کارکنان در مورد حقوق شهروندی و آگاهی دادن به شهروندان در مورد حقوق پلیس از جمله این خواسته ‌ها بودند.

تشریح عملکرد سامانه‌های برخط پلیس پیشگیری برای پایش و پیگیری پیوسته وضعیت و اقدامات کلانتری‌ها در ارائه خدمت به مراجعان و اثر آن بر رعایت بهتر حقوق شهروندان از دیگر مسائل مورد اشاره جانشین پلیس پیشگیری ناجا بود.