۵۵۰۰ خودرو در لرستان موفق به دریافت کارت معاینه فنی نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر در سخنانی به خبرنگاران اظهار داشت: در ۹ ماه نخست سال جاری بیش از ۳۱ هزار و ۳۹۴ وسیله نقلیه به مراکز معاینه فنی لرستان مراجعه کرده که ۲۵ هزار و ۸۰۱ دستگاه موفق به دریافت نمره قبولی و کارت معاینه فنی شده‌اند.

وی گفت: بنا به اعلام مراکز معاینه فنی استان از مجموع وسایل نقلیه مراجعه کننده در ۹ ماه امسال، ۵ هزار و ۵۹۱ وسیله رد و موفق به دریافت کارت معاینه فنی نشده‌اند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان افزود: براساس این آمار، بیشترین قبولی و ردی در مراجعات به مراکز معاینه فنی استان در این مدت مربوط به کلاس وسیله نقلیه کشنده و کامیون بوده است.

وی با بیان اینکه ۳۳ درصد کل مراجعات مینی‌بوس‌ها و ۲۸ درصد کامیونت‌ها منجر به عدم دریافت کارت معاینه فنی شده است، اظهار داشت: مهمترین دلیل عدم دریافت کارت معاینه فنی مینی‌بوس‌ها، فرسودگی ناوگان مینی‌بوسی استان لرستان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان با اشاره به اینکه بیشترین مراجعات مراکز معاینه فنی مربوط به ماه‌های فروردین و اردیبهشت بوده است عنوان کرد: مرکز معانیه فنی خرم‌آباد با ۹ هزار و ۵۸۸ و بروجرد با ۴هزار و ۸۴۰ مراجعه به ترتیب بیشترین و کمترین آمار مراجعه کننده را به خود اختصاص داده‌اند.

زندی فر بیشترین قبولی و کمترین ردی را مربوط به مرکز معاینه فنی شهرستان ازنا عنوان کرد و گفت: بیشترین آمار ردی وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین در مرکز معاینه خرم‌آباد به ثبت رسیده است.

وی عدم عملکرد سیستم ترمز و نور چراغ‌ها را مهمترین دلایل عدم دریافت کارت معاینه فنی وسایل نقلیه کشنده، کامیون، کامیونت و اتوبوس دانست و اضافه کرد: عملکرد نامناسب سیستم ترمزها با ۳۴ درصد، عملکرد نور چراغ‌ها با ۱۶ درصد و وضعیت نامناسب آج لاستیک‌ها از مهمترین دلایل عدم دریافت کارت معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین است.