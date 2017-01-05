تروریستهای تونسی در سوریه و عراق و لیبی از ۳۰۰۰ نفر فراتر نمی رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، الهادی المجدوب وزیر کشور تونس اعلام کرد: تعداد رسمی تروریستهای تونسی که در سوریه و عراق و لیبی حضور دارند از ۲۹۲۹ نفر فراتر نمی رود.

وی افزود: وزارت کشور تونس اسامی همه این تروریستها را در اختیار دارد. این آمار و ارقام دقیق است و از منابع مختلف جمع آوری شده است.

وزیر کشور تونس که در برابر کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان سخن می گفت، بیان کرد: تعدادی از این تروریستها در میدان جنگ در سوریه، لیبی و عراق کشته شده اند.

وی تاکید کرد: برخی از این تروریستها در زندان برخی کشورها از جمله سوریه هستند و اینکه آمار ۵، ۸ و ۱۰ هزار تروریست تونسی در مناطق بحرانی داده می شود مبالغه آمیز و غیر واقعی است.