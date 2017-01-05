به گزارش خبرگزاری مهر سردار محمد شرفی، با بیان اینکه هدف از برگزاری سالیانه این همایش در سراسر کشور، روز آمدی کلانتری ها و پاسگاه های نیروی انتظامی است، اظهارداشت: با توجه به فراوانی حضور مردم در کلانتری هاباید خدمات ارائه شده متناسب با فناوری های نوین روز باشد.

وی با اشاره به اینکه کلانتری ها نباید با روش های سنتی فعالیت کنند، گفت: در صدد هستیم هرگونه موارد را به صورت پیامک به شاکی و متشاکی پرونده ارسال کنیم.

شرفی به میزان و نقش مردم در ایجاد امنیت عمومی اشاره کرد و گفت: به اعتقاد ما سطح امنیت عمومی در جامعه به میزان بلوغ و مسئولیت شهروندان آن در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی بستگی دارد.

وی به تقویت کلانتری ها و پاسگاه ها از لحاظ ساختار سازمانی، امکانات خودرویی و موتوری در راستای خدمات دهی مطلوب و متناسب با نیاز مردم اشاره کرد و افزود: تدابیر خاصی در این خصوص اندیشیده شده است.

این مسئول انتظامی با بیان اینکه بحث تفهیم اتهام، داشتن حق وکیل و اطلاع رسانی به خانواده متهم از جمله موضوعاتی است که امروزه بسیار بر آن تاکید می شود، تصریح کرد: اگر خدمات قضائی و انتظامی پلیس به موقع نباشد، نارضایتی مردم را در پی داشته و امنیت جامعه را نیز مختل خواهد کرد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری در راستای افزایش امنیت و آرامش مردم از توسعه کلانتری های ثابت و سیار بر حسب نیاز هر منطقه، به ویژه مناطق حاشیه نشین خبر داد و گفت: موضوع کاهش آسیب های اجتماعی نیز مورد تاکید معظم له است.

پلیس در ایام منتهی به انتخابات باید به پایش تمام لایه های جامعه بپردازد

وی در ادامه به انتخابات حساس و مهم سال آینده اشاره کرد و اظهار داشت: هر چه به انتخابات نزدیک تر می شویم افکار عمومی حساس تر و امکان تبدیل موضوعات اجتماعی به امنیتی بیشتر می شود؛ پلیس باید با گوشی شنواتر و چشمی بیناتر به عنوان دیده بان جامعه به پایش تمامی لایه های جامعه پرداخته تا بتواند توطئه دشمن را خنثی کند.

سردار شرفی تصریح کرد: در ایام انتخابات جلب مشارکت های مردمی و استفاده از ظرفیت های تاثیرگذار مردم می تواند کمک شایانی در تامین نظم و امنیت ایفا کند و هرگونه سهل انگاری نیز مشکلات عدیده ای را در امنیت جامعه بوجود می آورد.

وی با اشاره به اینکه مشارکت در تایید صلاحیت کاندیداها و تامین نظم و امنیت انتخابات دو وظیفه مهم پلیس است، افزود: نباید دچار اشتباه شویم، چرا که دشمن به دنبال ایجاد گسست های سیاسی و اجتماعی در کشور ماست.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با آگاه سازی و اطلاع رسانی شایسته اصحاب رسانه یک فضای وحدت، همدلی و انسجام در سطح جامعه بوجود آمده و همه به پای صندوق های رای بیایند.