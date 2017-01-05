۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۱

کیفیت هوا را روی موبایل ببینید؛

سنجش آلودگی هوا با فناوری پوشیدنی

دستگاه شخصی برای اندازه گیری میزان آلودگی هوا ساخته شده که در نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی آمریکا رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، شرکت Plum Labs  فناوری پوشیدنی کوچکی همراه برنامه موبایل آن در نمایشگاه CES عرضه کرده است که می تواند کیفیت هوای تنفسی کاربر را بسنجد.

این دستگاه که Flow نام دارد داری یک دکه لمسی در قسمت جلو و ۱۲ چراغ رنگارنگ ال ای دی است که در یک چشم بهم زدن اطلاعات مربوط به وضعیت هوا و تاریخچه آن را برای شما فراهم می کند.

حسگرهای ۳۶۰ درجه این دستگاه هوا را دریافت می کنند، ذرات موجود در آن مانند اکسیدهای نیتروژن، اوزن، ترکیبات طبیعی معمول، دما و میزان رطوبت آن را می سنجد.

این دستگاه به یک برنامه موبایل متصل می شود و گزارشی مفصل تر را برای کاربر فراهم می کند.

کد مطلب 3869289

