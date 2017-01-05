دستورالعمل ضوابط نما و منظر شهری در قزوین تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی صبح پنجشنبه در حاشیه کمیته ارتقای کیفی سیما و منظر شهری که با حضور اعضای این کمیته و مجمع فعالان سیما و منظر شهری برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این جلسه گزارشی از مجموعه اقدامات صورت گرفته توسط دبیرخانه کمیته سیما و منظر شهری مبنی بر برگزاری شورای هماهنگی با حضور مدیریت های مسکن و ساختمان، شهرسازی و معماری و فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی در خصوص برگزاری مسابقه ساختمان های برتر در استان قزوین ارایه شد.

اسماعیلی عنوان کرد: تعیین محورهای جشنواره ساختمان های برتر، بازدید دبیرخانه کیمته سیما و منظر شهری از شهرهای استان و پیشنهاد محورها و پروژه های طراحی شهری به شهرداری از جمله دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

وی افزود: ابلاغ پروژه مطالعاتی و ساماندهی نماهای شهری منطقه پونک و مناسب سازی آن منطقه برای عبور و مرور معلولین از دیگر مسایل مورد بررسی در جلسه کمیته ارتقای کیفی سیما و منظر شهری بود.

اسماعیلی با تاکید بر اهمیت تهیه دستورالعمل ضوابط نما و منظر شهری برای شهر قزوین بیان کرد: تدوین پیش نویس این دستور العمل در اولویت مدیریت شهرسازی و معماری قرار گرفته و ۹ جلسه کارگروه تدوین ضوابط و مقررات نیز در همین راستا تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: برای بررسی و تایید این دستور العمل ضوابط و مقررات ملاک عمل در شهرهایی مانند اصفهان، تهران و رشت، مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و نمونه هایی از نماهای اجرا شده در سطح ملی و جهانی مورد استفاده و واکاوی قرار گرفته است.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: در نهایت پس از بررسی های فنی و کارشناسی انجام شده، کلیات دستورالعمل ضوابط سیما و منظر شهری با لحاظ برخی موارد مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آتی کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین مطرح شود.