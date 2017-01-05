سید مهدی مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام پایان زمان سرشماری زمستانه حیاتوحش منطقه حفاظتشده البرز مرکزی (جنوبی) گفت: سرشماری زمستانه پستانداران از ششم دیماه آغاز و طی سه روز متوالی با کمک کارشناسان، محیطبانان، مأموران یگان حفاظت و بخش محیط طبیعی به پایان رسید.
وی در ادامه گفت: این سرشماری هرساله برای دستیابی به حداقل جمعیت، ترکیب جنسی و سنی و آگاهی از وضعیت زیستگاهها و عوامل تهدید حیاتوحش و نهایتاً حفاظت بهینه مناطق بر اساس اطلاعات روزآمد اجرا میشود.
مصطفوی با توجه به خصوصیان منطقه در سرشماری امسال، گفت: در این سرمشاری از روش سرشماری مستقیم استفاده شد و دوازده مسیر در منطقه حفاظتشده البرز جنوبی با ثبت مختصات جغرافیایی مورد پایش قرار گرفت.
وی افزود: در سرشماری زمستانه ۲۵ درصد منطقه حفاظتشده البرز جنوبی مورد سرشماری قرار گرفت که علیرغم وضعیت جوی و بارشهای شدید برف مسیرهای مورد سرشماری به نحو مطلوبی پوشش داده شد.
رئیس اداره نظارت بر امور حیاتوحش البرز با اشاره به اینکه در سرشماری زمستانه حیاتوحش شهرستان کرج ۹۴۱ رأس کل و بز وحشی مشاهده شد، گفت: با توجه به آمار سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی مواجه هستیم و با توجه بهدقت انجامشده در تشخیص سن و جنس توانستیم به برآورد خوبی از نسبت جنسی در گونه کل و بز برسیم که نشاندهنده تعادل جمعیت در جنس نر و ماده است.
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