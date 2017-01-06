مهدی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از رفتار کارلوس کی روش و برانکو ایوانکوویچ سرمربیان تیم ملی و پرسپولیس در قبال اردوی امارات، گفت: متاسفانه در روزهای گذشته شاهد اتفاقات بدی در فوتبالمان بودیم. پس از انتقاداتی که برانکو از سرمربی تیم ملی انجام داد، او بیکار ننشست و به تلافی صحبت های برانکو، ملی پوشان پرسپولیس را به تهران بازگرداند.

هافبک پیشین تیم ملی خاطرنشان کرد: لجبازی های کی روش و برانکو، فوتبال ما را نابود خواهد کرد، زیرا این دو بالاخره از ایران خواهند رفت ولی این فوتبال ما است که به خاطر چنین اتفاقاتی زیر سوال می رود.

فنونی زاده ادامه داد: امیدواریم مسئولان کشورمان هر چه زودتر این اختلافات را مدیریت کرده و اجازه ندهند فوتبال ملی ما به خاطر لجبازی های دو مربی، جایگاه و اعتبار خود را از دست بدهد.

وی خاطرنشان کرد: هنوز دو روز از این موضوع نگذشته، برخی رسانه های عربی که در لیگ قهرمانان با تیم های ایرانی بازی دارند، این موضوع را بزرگ جلوه داده و چنان به این موضوع پرداخته اند که می خواهند از آب گل آلود ماهی گرفته تا به دنبال تضعیف تیم های حاضر در لیگ قهرمانان باشند.

فنونی زاده در خصوص شرایط حال حاضر استقلال نیز گفت: خوشبختانه این روزها اخبار خوشی از اردوی استقلال به گوش می رسد و تمام بدنه استقلال با هم یکدل شده اند تا بتوانند آبی پوشان را به جایگاه واقعیشان برسانند.

هافبک پیشین استقلال تاکید کرد: حمایت قاطعانه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از منصوریان باعث دلگرمی کادر فنی شده و مطمئنم که آنها تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا استقلال در نیم فصل دوم با بازی های قابل قبولی که از خود ارائه می دهد، نتایج در خور شان استقلال را نیز بگیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم در این شرایط حساس، هواداران تیم را تنها نگذاشته و با حمایت همه جانبه خود اجازه ندهند حاشیه سازان استقلال را از مسیر اصلی اش دور کند.