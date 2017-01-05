۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۳

مدیر بورس منطقه‌ای کرمانشاه به مهر خبر داد:

کاهش ۱۹ درصدی ارزش معاملات بورس منطقه‌ای کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر بورس منطقه‌ای کرمانشاه از کاهش ۱۹ درصدی ارزش معاملات بورس کرمانشاه در هفته منتهی به پانزدهم دی ماه ۹۵ خبر داد.

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در هفته منتهی به پانزدهم دی ماه ۹۵ میزان ۲۰ میلیون و ۱۲۹ هزار سهم در تالار منطقه‌ای کرمانشاه معامله شد.

وی ارزش معاملات مذکور را ۴۴ میلیارد و ۸۳۷ میلیون ریال عنوان کرد.

مدیر بورس منطقه‌ای کرمانشاه از کاهش ۱۹ درصدی معاملات این هفته نسبت به هفته قبل خبر داد و گفت: هم چنین در این هفته ۸۴ کد معاملاتی جدید ایجاد شده است.

وی افزود: در معاملات این هفته تالار منطقه‌ای کرمانشاه «اسناد خزانه اسلامی» بیشترین ارزش معاملات را از آن خود کرد.

دفتری ادامه داد: هم چنین شرکت های فولاد سایپا، مس شهید باهنر و پخش البرز بیشترین تقاضای خرید و شرکت های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس و اسناد خزانه اسلامی بیشترین تقاضای فروش را در این هفته داشتند.

