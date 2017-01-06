حفظ طبیعت منطقه در اولویت ساخت بناهای قدیمی درسنندج بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم زارعی بعد از ظهر پنج شنبه در سومین جلسه مربوط به برگزاری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در کردستان که درفرمانداری سنندج تشکیل شد، با اشاره به اهمیت موضوع، توجه ویژه به معماری ایرانی به ویژه کردستان گفت: ضروری است نسل جوان از پیشینه معماری بومی ایرانی آگاهی پیدا کنند و برگزاری چنین کنگره هایی هم با این هدف انجام می شود.

وی با بیان اینکه خانه ها و مساجد در شهر سنندج صاحب سبک هستند، اظهار داشت: با توجه به اقلیم منطقه، احداث مساجد با الهام از معماری خانه ها و با توجه به توانایی استاد کاران توانمند در این زمینه انجام شده است.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به تجربه گذشتگان در ساخت و سازبافت‌های قدیمی شهر و روستایی سنتی در روستاها بیان کرد : مردم اورامانات برای ساخت بناهای قدیمی هیچ نوع آموزش آکادمیکی ندیده اند و حفظ طبیعت منطقه در اولویت کار آنها قرار داشته است.

زارعی به دلیل کیفیت بالای کنگره معماری از تمام اساتید و اندیشمندان ایران واستان خواست مقاله های تخصصی خود را برای آگاهی عمومی و شرکت در کنگره ارائه کنند.

گفتنی است، از پوسترچهارمین دوره کنگره معماری و شهرسازی ایران که با رویکردی متفاوت در شهر سنندج برگزار می شود،رونمایی شد.