۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵

مرکز دندانپزشکی کودکان امام علی (ع) در بیرجند افتتاح شد

بیرجند- مرکز دندانپزشکی کودکان امام علی (ع) با همکاری خیران حوزه سلامت در بیرجند افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مراسم افتتاح این مرکز با بیان اینکه رفع مشکلات و نیازهای جامعه از ارکان و آموزه‌های مهم دین است، اظهارکرد: رفع مشکلات حوزه سلامت در بین امور خیر، از اولویت خاصی برخوردار است.

کاظم قائمی خیران سلامت را بازوان توانمند مردمی در عرصه کمک به بهبود شاخص های حوزه سلامت دانست و بیان کرد: مجمع خیران سلامت در استان در راستای حل مشکلات و توسعه شاخص های این حوزه گام های موفقی را برداشته است.

 وی با اشاره به ایجاد مرکز رادیو تراپی استان با کمک مجمع خیران سلامت استان گفت: به زودی این مرکز به بهره برداری خواهد رسید که یک مرکز منحصر به فرد برای ارائه خدمات به بیماران سرطانی خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی به مرکز دندان پزشکی امام علی (ع) اشاره کرد و گفت: در این مرکز زمینه اقدامات تخصصی و فوق تخصصی دندان پزشکی اطفال فراهم شده است.

