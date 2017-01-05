جزییات بیشتر از حمله موشکی یمنی ها به مواضع مزدوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد: ارتش و کمیته های مردمی یمن بامداد امروز مرکز تجمع مزدوران وابسته به آل سعود را در مرکز شعب الجن در تعز با موشک هدف قرار داده اند.

این منبع بیان کرد: موشک بالستیک با دقت عالی به هدف برخورد کرد و دهها کشته و زخمی از مزدوران برجای گذاشت.

این اولین حمله موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن در سال جدید میلادی به مواضع مزدوران وابسته به آل سعود محسوب می شود و آمادگی یگان موشکی یمنی ها را نشان می دهد و اینکه ارتش و کمیته های مردمی یمن توان غافلگیر کردن دشمن در هر لحظه را دارند.

در همین حال شبکه المنار به نقل از یک منبع یمنی گزارش داد: بیش از ۱۵۰ مزدور وابسته به آل سعود در جریان حمله موشکی به مرکز نظامی شعب الجن در منطقه باب المندب در تعز کشته و زخمی شده اند.

این منبع بیان کرد: در میان کشته شدگان این حمله موشکی تکفیری هایی قرار دارند که اخیرا از سوریه با هواپیماهای ترکیه آورده شده اند.

از سوی دیگر جنگنده های سعودی منطقه العمری در ذباب در تعز را بمباران کردند.

ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنین مواضع مزدوران را در صفر الحنایا در استان الجوف را با توپخانه هدف قرار دادند.

بر اساس گزارش رسانه های یمنی، آمبولانس ها به سرعت به مکان رهسپار شده اند که نشان دهنده تلفات مزدوران است.