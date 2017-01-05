۱۰۵ هزار تن مرکبات مازندران از گردونه مصرف خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور صبح پنجشنبه در همایش اقتصاد مقاومتی در رامسر اظهار داشت: درخواست این است که ۱۰۰ میلیارد تومان مشوقهای صادراتی تخصیص داده شود و علاوه بر این ۵۰ میلیارد تومان به ۳۰ میلیارد تومان وام بلاعوض اضافه شود تا ما بتوانیم این خسارت را جبران کنیم.
وی گفت: تخصیص ۳۰ میلیارد تومان وام بلاعوض بسیار توانست در جبران خسارت کارساز باشد لیکن اگر این مبلغ در بین باغداران توزیع میشد رقم ناچیز بود بنابراین به دهیاران و شوراهای اسلامی ابلاغ کردیم که صورتجلسه تدوین کنند تا ما خسارت را پرداخت کنیم.
وی درباره بسته حمایتی رونق تولید گفت: تا دیروز ۸۶۰ فقره به مبلغ ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت کردیم و استان مازندران در این زمینه رتبه اول رادار است.
خیریان پور گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، استان مازندران با جدیت این موضوع مهم را در دستور کار قرار داده و این تلاش دولت نشاندهندهٔ آن است که ظرفیتهای اقتصاد مقاومتی را به سمت رونق تولید سوق میدهد.
حسن خیریان پور افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران در آغازین روزهای سال ۹۵ به ریاست استاندار برگزارشده و عزم همگانی برای عملیاتی کردن سیاست اقتصاد مقاومتی در مازندران ایجاد شد.
وی اضافه کرد: برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رئیسجمهور و نخبگان از سراسر کشور، فعلان اقتصادی و چندین وزیر، اثرهای خوبی را به همراه داشت.
خیریان پور ادامه داد: مازندران میزبان همایش نخبگان با محوریت اقتصاد مقاومتی بود که ۱۵ مورد از دستاوردهای آن همایش در دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری از مازندران خدمت ایشان ارائه شد.
وی گفت: برنامهریزی با عنوان پنجره واحد در جهت از بین بردن بروکراسی اداری در اجرای اقتصاد مقاومتی توسط استانداری مازندران انجام شد.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری مازندران افزود: مازندران ۱۲ برنامه در قالب ۵۴ پروژه عملیاتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه و مصوب کرد.
خیریان پور بابیان اینکه یکی از نیازهای اساسی مازندران که بهشدت پیگیر آن هستیم، بهبود کیفیت نان است، اظهار داشت: کاهش ضایعات نان و دوگانهسوز کردن نانواییها در مواقع بحران از موضوعات مهمی است که پیگیر آن هستیم و تاکنون هزار نانوایی مجهز به سوخت دوگانهسوز شدند.
این مسئول افزود: یکی دیگر از مواردی که در ستاد اقتصاد مقاومتی مدون و ابلاغ شد، این است در مازندران بالغبر هزار و ۹۰۰ روستا داریم دران دهیاری است از همان روز اول تأکید کردیم که اگر هر دهیار بتواند در روستای خود یک پروژه را دنبال کند، هزار و ۹۰۰ پروژه در استان به مرحله اجرا میرسد و این کار کمی نیست و ما به جد پیگیر این موضوع هستیم.
خیریان پور تصریح کرد: بر اساس آخرین ارزیابی که سازمان برنامه بودجه کشور در ششماهه اول سال روی شاخصهای گوناگون اقتصاد مقاومتی انجام داد، در میان ۳۱ استان کشور، مازندران توانست در زمره ۶ استان برتر کشور باشد.
وی گفت: ۱۸ شرکت آی تی با استاندار تفاهمنامه امضا ء کردند و همه این موارد را به جدیت پیگیر هستیم.
