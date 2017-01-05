نگاه امنیتی، اقتدار کشور را تضعیف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، فخرالدین دانش آشتیانی در آیین تودیع و معارفه رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش که در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، گفت: رویکرد خوب امنیتی در کشور باعث شده تا علی رغم ناامنی های برون مرزی، شاهد آرامش و امنیت بالایی درکشور باشیم.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: پرورش نیروی انسانی که وظیفه خطیری است، برعهده آموزش و پرورش است و از آنجا که انسان خلیفه الله است در هر سن و سالی که باشد باید مورد تکریم قرار گیرد.

وی با طرح این اعتقاد که دانش آموزان نیز جانشین خداوند هستند، افزود: باید به بهترین نحو با آنها تعامل شود، به این معنا که نباید با آنها طوری برخورد کنیم که تلقی کنند خیلی چیزها را نمی فهمند، نه تنها این طور نیست بلکه گاه اوقات کودکان از بزرگترها بیشتر می فهمند، زیرا رفتار آن ها از فطرت پاکشان نشأت می گیرد.

وزیرآموزش و پرورش افزود: همواره باید سه عنصر شرع، اخلاق و قانون را در رفتارهایمان در نظر بگیریم، زیرا خواسته یا ناخواسته الگوی کوچکترها هستیم، بنابراین باید در مواجهه با افراد با صداقت برخورد کنیم.

دکتر دانش آشتیانی تصریح کرد: در برخورد با مسائل نباید ذهن خوانی و براساس آن قضاوت کنیم بلکه باید مسائل را کارشناسانه بررسی کنیم و باخوشرویی با افراد خاطی برخورد کنیم.

وی با اشاره به سیره پیامبرگرامی اسلام و ائمه اطهار گفت: در آموزه های دینی، این بزرگواران همواره در برخورد با خطاکار با عطوفت و مهربانی برخورد کرده اند و او را نه تنها از جامعه طرد نکرده اند، بلکه با رفتار و کردار خوب خود او را جذب نموده اند.

وزیرآموزش وپرورش با اشاره به عبارت آغازین نماز گفت: خداوند، سخن خود را با عطوفت، مهربانی و رحمت شروع می کند، پیشوایان ما نیز چنین بوده اند، بنابراین باید سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی همیشه سرلوحه کار قرار گیرد، زیرا انسان ها ممکن الخطا هستند و می توان رفتار آنان را به سمت نیکی‌ها هدایت کرد.

دانش آشتیانی با تاکید بر جذب حداکثری به عنوان مبنای کار تصریح کرد: نباید با قضاوت های غلط و اتهام زدن به این و آن افراد را دفع کنیم زیرا افراد جامعه سرمایه انقلاب هستند و باید جذب نظام و انقلاب شوند تا اقتدارنظام روز به روز افزون شود.

وزیر آموزش و پرورش مسئولیت حراست را به مراتب سنگین تر از سایر بخش ها توصیف کرد و ادامه داد: اگر بخواهیم این انقلاب را که با خون شهدا آبیاری شده است، حفظ کنیم نباید با قضاوت های نابجا و پیشداوری های غلط افراد را کنار بگذاریم.

دانش‌آشتیانی با تاکید بر رعایت حقوق دانش آموزان در کلاس و بررسی کاستی های تحصیلی آنان توسط معلمان برای دستیابی به علت، خاطرنشان کرد: در مواجهه با افراد خطاکار قصد مچ گیری نداشته باشیم، بلکه هدفمان بررسی و مشاوره برای رفع مشکل باشد .

وی با اشاره به آیات کلام الله مجید و باز بودن راه بازگشت گناهگاران یادآور شد: افراد گناهکار اگر تفکر کنند و به اصل خویشتن خویش برگردند، گناهانشان بخشوده خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: هرچه رشد و تعالی افراد بیشتر باشد، اقتدار نظام جمهوری اسلامی افزایش می یابد و این اقتدار همچون سپری، جلوی تهدیدات نظام را خواهد گرفت و الگویی برای سایرکشورها خواهد بود.

گفتنی است؛ دانش آشتیانی در این مراسم، حکم انتصاب محمد حسین کفراشی را به سمت رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش به وی اهدا و از زحمات ۶ ماهه حمیدرضا حوری تقدیر کرد.