مردم ایلام همواره پیشتاز مشارکت حداکثری در انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید، صبح پنجشنبه در جلسه اعضای ستاد انتخابات استان اظهار کرد: نشست های ستاد انتخابات در فرصت باقیمانده تا برگزاری این همه پرسی باید بطور مستمر برگزار و ضمن رصد مشکلات و نیارها در راستای برگزاری باشکوه این انتخابات گام بردارند.

وی ادامه داد: برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به دلیل تعداد کم داوطلبان مشکلی نخواهیم داشت ولی با توجه تعداد زیاد نامزدهای شرکت کننده در انتخابات شوراهای شهر و روستا باید هماهنگی حداکثری میان مجموعه اعضای ستاد انتخابات فراهم باشد تا در قبل و حین برگزاری با مشکلی روبرو نباشیم.

استاندار ایلام اضافه کرد: خوشبختانه اعضای ستاد اتخابات از میان افراد با تجربه ای انتخاب شده اند که سابقه اجرای این فرآیند را در دوره های متعدد داشته اند ولی در زمان برگزاری باید نمایندگان فرمانداران از میان افراد توانمند و آگاه به قوانین و مقررات تعیین شوند تا خللی در اجرا ایجاد نشود.

مروارید گفت: وزارت کشور ۴۵۰ میلیارد تومان را برای اجرای این انتخابات در سراسر کشور پیشنهاد داده که سازمان مدیریت تاکنون با ۲۳۰ میلیارد تومان موافقت کرده که امیدواریم با رایزنی بتوانیم تمامی اعتبار مورد نیاز را تخصیص دهیم.

وی یادآور شد: رعایت قانون و اصل بی طرفی مهم ترین دستور کار اعضای ستادهای اجرایی و نظارت خواهد بود و امیدواریم در سایه تلاش مسئولان امر شاهد یکی از باشکوه ترین همه پرسی های سیاسی در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار می شود.