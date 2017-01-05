سپهرالکتریک قزوین تیم والیبال کریمه قم را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های لیگ یک والیبال کشور و در بازی هفته دهم تیم والیبال سپهر الکتریک قزوین در بازی خانگی با نتیجه ۳ بر ۱ کریمه قم را شکست داد.

تیم والیبال سپهر الکتریک با این برد جایگاه دوم خود را تثبیت کرد.

دوره تغذیه در کوهستان برگزار می شود

به همت هیئت کوهنوردی شهرستان قزوین دوره تغذیه در کوهستان زیر نظر دکتر جوادی امروز برگزار می شود.

کلاس آموزشی برای کوهنوردان رایگان است.

آغاز اردوی تیم ملی کبدی دختران در اقبالیه

نخستین اردوی تیم ملی کبدی جوانان دختر در اقبالیه از امروز استارت خورد.

این اردو با شرکت ۳۰ بازیکن تا ۲۲ دی در اقبالیه قزوین برگزار می شود.

زکیه ململی، محدثه یولچی خانی، فاطمه خدابنده لو، مینا شهسواری و فائزه مداحی به عنوان بازیکن و منیژه فیضی به عنوان مربی در این اردو شرکت می کنند.

شکست تیم طرح و توسعه در لیگ برتر فوتسال کشور

در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور و در بازی هفته شانزدهم تیم فوتسال طرح و توسعه الوند برابر تاسیسات دریایی با نتیجه ۵-۳ شکست خورد.

تیم طرح و توسعه الوند با هشت امتیاز در مکان سیزدهم جدول قرار دارد.